《半導體》天鈺Q3獲利創5季新高 董座：已看到隧道出口亮光

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【時報記者王逸芯台北報導】天鈺(4961)今(3)日舉辦法人說明會，第三季稅後淨利雙增，單季每股賺3.98元，為近5季度的新高。董事長林永杰表示，目前終端客戶庫存已經消化的差不多，現在就是要看終端需求何時回溫，他坦言，「目前已經看到隧道出口的亮光」!

天鈺第三季營收42.41億元，季減少2.29%、年增加1.19%；稅後淨利6.6億元，季增加0.35%、年增加39.69%；每股稅後淨利3.98元，為近5個季度的新高。單季毛利率33.47%，季增加1.43個百分點、年增加2.29個百分點，毛利率回溫主要是因為產品組合加上新品量產；單季營業利益率15.33%，季增加0.41個百分點、年增加4.19個百分點。

天鈺表示，公司營收在第一季已為谷底，營收自2021年底連續6個季度下降後，第二季開始呈現正成長，第三季僅微幅下滑。天鈺第三季庫存相較第二季減少14.81%。天鈺第三季受到小尺寸回補庫存需求湧現以及中尺寸備貨結束，整體營收表現接近持平，未來仍需持續觀察整體經濟對需求端的影響。

董事長林永杰表示，在產業整體循環上，產品的多元化非常重要，天鈺也持續強化研發能力，以利抵禦景氣調整的衝擊。就各產品線動能來說，顯示器驅動IC部分，天鈺持續以更多新產品進入量產以提升市占率為目標；電源管理IC則每季都有新產品，包括DDR5、4phase PWM controller for GPU Power、BLDC MCU等相關產品將在第四季加入貢獻；Mobile IC部分，AMOLED DDI有鑑於現階段智慧型手機疲軟，故預計可以在明年第二季量產貢獻營收。另外，在其他IC產品部分，T-CON持續增加市占率，預計明年第一季NB產品將進入量產，Sensor也將在明年第一季量產，不僅如此，未來幾個季度也會有新產品加入此領域營收貢獻。

庫存部分，林永杰表示，目前終端客戶庫存消化得差不多，主要還是要看需求何時湧現，最近有以巴戰爭影響需求穩定度會變化比較大，加上第四季通常是傳統淡季，當然，天鈺也希望在淡季中創造好一點的營收，他強調，「目前已經看到隧道出口的亮光」。