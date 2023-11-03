蔡總統指派蘇貞昌出席美民主基金會周年並致詞

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總統府發言人林聿禪今（3）日宣布，蔡英文總統敦請前行政院長蘇貞昌先生代表出席美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy，以下簡稱NED）40週年紀念活動並進行致詞。

林聿禪表示，NED會長Damon Wilson於今（2023）年7月親自來台出席「台灣民主基金會二十週年國際會議」開幕典禮，並頒贈NED「民主服務獎章」予蔡總統。今年適逢NED40週年，特別於週年慶祝活動中表彰蔡總統致力於民主與人權之成就。蔡總統認為此殊榮是頒予全體台灣人民，肯定台灣人民維護民主自由的努力，並彰顯NED對台灣人民之堅定支持。

林聿禪轉述指出，蔡英文認為，蘇貞昌前院長自威權時代成為人權律師開始，為台灣的民主和自由奮鬥多年。而在這任行政院長任內，全力推動同婚專法，讓台灣成為亞洲第一個婚姻平權國家，更在全球疫情下捍衛台灣民主自由，用全球最少的管制，拚出全球最小的社會衝擊和最高的經濟成長。因此，由蘇貞昌前院長來代表總統出席該活動，不僅極具代表性且格外有意義。

林聿禪表示，NED慶祝活動將於美東時間11月14日晚間（台灣時間15日上午）舉行。蘇貞昌前院長一行將於11月12日搭乘班機前往紐約，並於美東時間13日晚間抵達華府。