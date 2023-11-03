冷氣冰箱能效1、2級補助5千 蔡英文鼓勵年終尾牙買家電抽獎拚買氣顧環保

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總統蔡英文今（3）日上午出席「2023電器空調影音3C大展開幕典禮」，她感謝業界響應政府政策，積極研發更節能、省電智慧電器，並呼籲民眾選用「能效分級1級或2級」產品，至2025年6月，政府都有提供貨物稅補助，她希望民眾拚買氣也為台灣拚經濟。

蔡英文致詞時表示，最近幾個月，國內的觀光景點人潮越來越多，台灣的內需經濟也持續復甦。今年零售業1月到9月營業額就達到3.3兆元，再創歷史新高。拚買氣同時，也要顧環保。她要感謝業界領袖以及廠商們，持續響應政府政策，積極進行綠色轉型，研發、設計出更節能、更省電的智慧電器，不只提高性能，也共同為落實淨零轉型、減少碳排盡一份心力。

她提醒大家，如果今天來這裡是為汰換家中老舊電器，要記得選用「能效分級1級或2級」產品。到2025年6月，政府都有提供貨物稅補助，最高減免2,000元。另選擇「能效1級」的冷氣或冰箱，每台還可以補助3,000元。現在年終歲末到了，若各公司的尾牙能挑選一些家電作為抽獎，也是不錯的選擇。

蔡英文指出，今年各家廠商，有為許多不同消費族群推出的主題。不論是家裡有小孩、小資家庭或是出外打拚的租屋族，甚至是喜歡露營、登山的「outdoor族」，都可以在這裡找到屬於自己的「家電神器」。

她強調，今天參展的廠商很多元、很豐富，大家可以利用活動期間好好挑選，拚買氣也為台灣拚經濟。