全新10月營收創逾兩年高 明年擁「五大成長動能」

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全新10月營收邁大步衝上3.17億元，創2021年9月來單月新高，連四月呈現年月雙增，全新預估，第四季展望樂觀，仍將較前季持續成長，受惠數據中心及研發單交貨帶動，光電子成長幅度可望優於微電子，明年則將坐擁「五大成長動能」，前景看旺。

受惠需求明顯回溫，全新10月營收站上3.17億元，睽違近兩年再度重返3億元大關之上，並寫25個月新高，月增10.37％、年增80.72％；累計前十月營收20.74億元，較去年同期衰退幅度收斂至個位數百分比的8.75％。

營收比重方面，受惠AI帶動數據中心需求強勁拉抬及部分研發單進入交貨階段，全新10月光電子占比攀高至22％，微電子比重則落在78％；整體而言，全新表示，大陸智慧型手機需求有感復甦，本季再有急單湧入，預估營收表現將優於前季。

展望明年，全新則將坐擁「五大成長動能」，首先是手機數量增加，IDC預估智慧手機市場2024年將展開復甦，智慧手機出貨量有望年增5.9％；第二，全新800G產品持續發酵，預估明年數據中心光收發模組需求將顯著升溫，看好相關營收將較今年成長2～3倍。

第三，WiFi 7明年下半年將進入商用市場，市場推測，明年包括Android與iOS陣營手機廠均可能在旗艦機種導入WiFi 7功能，需求量可期。

第四，全新與大客戶Skyworks供貨比重明年有高機率較目前的25％上調；第五則是中美科技戰之下，將帶動大陸自製晶片需求，對全新等相關PA台廠也可望是一大利多。