2023勤美集團森林日 號召百名員工聯手守護森林

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勤美集團自1972年鑄鐵起家，創立迄今已為全球知名品牌、高端精密部件製造服務夥伴。致力於智慧製造與循環經濟的實踐者，最高已使用99％的回收鋼料。近年來進一步追求人文美善的多角化經營，跨足建設住宅事業、生活創新事業、藝術文化基金會，一步步策略穩健發展，並持續投入社會回饋、推動企業永續。

勤美集團今年第三度舉辦「森林日」活動，號召百名集團員工化身成為一日志工，深入苗栗勤美學的自然山林，認識與清除外來種植物，維護健康森林樣貌，以實際行動支持SDGs永續指標「保育及永續利用陸域生態系」。今年與農業部林業及自然保育署新竹分署、臺灣大學植物標本館合作，共清除1,825公斤外來種植物，包括小花蔓澤蘭995公斤、瑪瑙珠290公斤、大花咸豐草180公斤、馬纓丹90公斤等，總服務面積達2,800平方公尺，為生物們修整出能幸福生長的安樂棲地。

連續三年舉辦的「2023勤美集團森林日」日前於苗栗勤美學（香格里拉樂園）盛大展開，活動以企業之名，號召集團金屬成型、建設住宅與生活創新等事業體，台北、桃園、新竹與台中四地同仁群起響應。當日共計100位夥伴化身森林志工，大家放下公務，戴上手套、拿起鐮刀一起入山，剷除侵害山林裡的外來種植物，維持森林生態多樣性。走過第一年植樹、第二年褐根病防治，第三年有害外來種防治，勤美集團總是以實際行動回應聯合國永續發展目標（SDGs）優質教育及保育陸域生態議程。

1972年自鑄造起家的勤美集團投入ESG多年，積極減少碳排放、運用綠色材料及再生能源、鼓勵職員進修等，致力環境保護、社會責任和公司治理提升，成果屢獲 TCSA台灣企業永續獎、遠見企業社會責任獎等永續獎項肯定，深受國際客戶高度認可，而森林日更被訂定為集團長年重要活動之一。

森林日活動以山林為師，盼透過連年不同環境教育主題策動，邀請跨部會生態研究者及環保組織等擔任講師，進行系統性的生態教育和環境知識相關課程，如教案主題安排、森林生物觀察、伐木除病根，友善飲食推廣等，藉此培養同仁的不同視野，並在一次次學習拓展中為身心帶來正向力量，興起森林生態復育意識。

勤美集團董事長林廷芳表示，環境永續已是現代重要的普世價值，舊香格里拉樂園總面積38公頃，這片山林是勤美的重要基地，我們努力維持林相健康，盼為臺灣留下一片淨土，更以身體力行落實環境永續的決心，勤美集團做事從不是嘴上說說，是靠實際行動做出來的。這三年來，我們種樹、進行褐根病防治、打擊外來種，發現動植物回流速度比預期還快，園區見到白鼻心、山羌、穿山甲在園區裡穿梭。話語裡滿是對環境的深切關懷。

生態講師臺灣大學植物標本館鄭憲燦研究員的解說下，同仁認識了有害外來植物的種類及特徵辨識，許多野外常見危害植物，如：小花蔓澤蘭、大花咸豐草、馬纓丹等，都因繁殖快速或分泌生物鹼，讓多數植物生存深受威脅，而透過人力拔除與掘除、定期除草（一年3-4次）等都是能有效防治外來種，友善守護土地生物多樣性的方式之一。活動也特別邀請農業部林業及自然保育署新竹分署 夏榮生分署長與會，夏分署長表示，森林資源永續一直以來都是分署重要的工作任務，森林議題需要與環境做更好的鏈結與扣合，她肯定勤美集團的森林日行動，更期待未來能集結更多民間企業志工的力量，共同為臺灣環境努力。

參與同仁們無分年紀、職位、性別，依序走進山林深徑進行拔除作業，合力清除外來種植物，經過一整天的努力，終於讓被覆蓋的山林露出原始地貌，合計共整理263袋、清除1,825公斤外來有害植物，包括小花蔓澤蘭995公斤、瑪瑙珠290公斤、大花咸豐草180公斤、馬纓丹90公斤等，總服務面積達2,800平方公尺，為生物們修整出能幸福生長的安樂棲地。

相較去年褐根病防治活動中，移除樹頭病木2棵、清運病根約100 公斤、清除枯木約500公斤、完成土壤整治60平方公尺面積，有了更不一樣的成長與領會。過程中大自然不僅洗滌了同仁的身心靈，也連帶培養了有別工作之外的生命交流和感情互動，彰顯出人類與大自然共生共好的魔力，讓人看見企業環境永續行動飽含的無限價值。