華新3日法說會預告 第四季不銹鋼事業與第三季持平

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華新麗華3日法說會表示，第三季歐美不銹鋼市場需求不振，銷售量減少1萬噸，營收年減19％，不銹鋼事業出現虧損，第三季EPS從去年同期2.63元降至0.41元；前三季EPS也由去年同期5.37元劇減至1.24元。華新華新總經理潘文虎預告，第四季不銹鋼事業群表現與第三季持平；電線電纜事業群第四季表現優於第三季。

華新幕僚長潘思如今日線上法說會指出，華新第三季淨利歸屬母公司16億元，EPS為0.41元，主因是毛利較高的資源事業群因成本緩下來，鎳生鐵價格也上漲，推升獲利增加，毛利率微幅上升，但不銹鋼事業因歐美市場需求不振，第三季銷量減少1萬噸，毛利率從第二季7％降至4％，單季出現虧損。

華新總經理潘文虎指出，華新不銹鋼事業，第四季大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，第四季表現和第三季持平。線纜事業因台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定，預計電線電纜事業第四季表現優於第三季。資源事業仍維持全產全銷，售價隨行就市，原物料成本趨於穩定，預計資源事業第四季表現平穩。

潘文虎表示，華新今年第三季完成收購瑞典軋鋼廠DLP及英國不銹鋼廠SMP。便於集中管理和整合本公司冰鎳產能，與合資方股權交易，對印尼旭日綜合持股提高至79.6％，維持鎳金屬年產能為8.4萬噸；預計今年11月完成股權交易。

潘文虎指出，華新與丹麥NKT合資設立華新能源電纜系統（華纜）9月底舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式。華纜10月20完成「歡迎臺商回臺投資行動方案」聯審，可享政府協助整合用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、提供稅務專屬服務等五大面向的服務。