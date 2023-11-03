檳榔當染料 王一帆手作文創布包為農村轉型創新契機

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成熟的檳榔曬乾後取出裡頭檳榔子，放入滾燙的熱水中燒煮，萃取出「紅下黑」的特殊顏色，這過程中空氣瀰漫一股濃濃奶香及青草香味，不少鄰居直呼，這就是農村獨有的味道。

檳榔曾在台灣滋養好幾代人，但有害健康及破壞水土保持的負面形象越顯鮮明，讓產業逐年沒落，屏東內埔客家女婿王一帆嘗試將檳榔子染導入文創，一個個色彩獨特的背包讓地方農業有了嶄新面貌，他坦言，這是一開始從未想過的附加價值。

與妻子長期從事文創產業的王一帆，過去幾年總會出國採購布料，帶回台灣加工成為布包，在文創市集賣得紅火；未料幾年前遇到新冠疫情肆虐全球，讓他開始思量，與其採購他國布料，何不自己試著染布，從此開創另一條康莊大道。

就讀台大圖資系的他笑說，查資料本來就是專長，看著妻子老家大片檳榔園，意外從文獻發現，數百年前日本就有用檳榔子作為染劑，作為貴族及武士身上穿的布料。

他先將成熟檳榔經過2個月以上日曬，取出裡頭果核後下鍋燒煮，透過熱水萃取內含的檳榔紅色素，加以媒染劑調和，經過2年時間不斷嘗試，記錄過程中的水質、溫度，所有變項、變量都掌握得宜，共蒐集超過200種以上的色票資料庫，正巧搭上近期流行的大地色系風潮，網路詢問度超高。

今年參加東京禮品展，不少廠商釋出購買布料的意願，讓他從中嗅到農村產業轉型的契機，王一帆說，政府不斷鼓勵檳榔產業轉作，但在農民老化、農村缺工的情況下，難度頗高，如果能一舉導入文創產業，也是一條可行的路。

常聽妻子分享，客庄的孩子從小就常協助長輩剪檳榔，等著盤商收購，屬於數代人的回憶，就能以不同的樣態讓產業延續。王一帆說，投入檳榔子染不單是為了定色縫包，若有機會稍改農村風貌，甚至因此摘除檳榔汙名，一定會讓此事變得更有意義。