北市捷運局公布南北環電聯車樣式 不鏽鋼基底配黃色

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捷運環狀線第二階段南北環工程，目前整體施工進度為29.2％。台北市捷運局3日公開南北環段電聯車設計，採不鏽鋼底色與黃色設計，傳承第一階段列車「流水行雲、龍遊千里」的意象，在車頭造型上特別調整車端角度及流暢感，整體視覺更為俐落現代。

捷運局表示，橫跨台北市與新北市的捷運首都環狀線日後將採全環一車直達提供載客服務。南北環電聯車由法國阿爾斯通公司（Alstom）美學創意設計團隊設計，其中並邀集台灣設計研究院擔任美學顧問。

捷運局說，環狀線第二階段電聯車新增採購29列車，採鋼軌鋼輪型式為中運量無人駕駛車輛。每部列車同樣由4節車廂組成，總長68公尺，可載客約650位，最高營運速度為每小時70公里。未來東環段預定以契約後續擴充方式再增購25列車，加上第一階段原有的17列車，讓全環運能在71列車的服務之下更為完整充分。

捷運局機工處說明，南北環段全長約20.66公里，設置18座車站，機電系統標於110年11月1日開工，8個土建區段標亦已有4個標案順利開工。

捷運局指出，環狀線第一階段於2020年1月通車營運，第二階段電聯車的外觀則傳承第一階段列車「流水行雲、龍遊千里」的意象，以不鏽鋼車身為車色基底，採鮮黃配色凸顯路線主色，在車頭造型上特別調整車端角度及流暢感，整體視覺更為俐落現代。

捷運局說，南北環車廂除加大車窗面積創造開闊視野外，在列車車側窗戶新增車側目的地顯示器，方便月台候車乘客辨識路線及行駛方向，而車廂內部之旅客資訊系統則升級採用LCD螢幕，可提供更多元豐富的乘車資訊。

捷運局強調，考量南北環路線銜接高鐵與台鐵等長程運具，顧及轉乘旅客之使用需求，特別在車廂前後側設計底置式行李架，與乘客站立空間適度區隔，兼顧美觀與實用性，相信日後必能為旅客帶來不一樣的乘車體驗。