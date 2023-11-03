投顧：世芯、台光電納MSCI機率高 巨大、譜瑞恐被移除

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統一投顧指出，明晟（MSCI）季度調整肘於台北時間11月15日凌晨公布結果，並於11月30日尾盤生效，研究部依2023年第三季度台股表現、個股自由流通率與市值排名變動，世芯-KY（3661）、台光電（2383）納入MSCI成分股機率高 巨大（9921）、譜瑞-KY（4966）恐被移除。

統一投顧表示， 2023年10月以來，台灣加權指數及MSCI台灣指數表現位於新興市場前段，但考量外資調節台股，且台灣經濟成長動能疲軟，加上地緣政治風險變數干擾，故研判台股權重小幅調降。

統一投顧說明，回顧2023年10月至11月2日止，新興國家股市的表現，以俄羅斯、馬來西亞表現較佳，台灣加權指數排名第三；MSCI台灣指數上漲1.2％，也位居新興市場前段。但考量外資近4個月大幅調節台股，台灣經濟成長動能疲軟，且有地緣政治風險變數干擾，故研判台股權重小幅調降。

統一投顧分析，回顧2023年第三季個股表現，市場排名居前100名，自由流通比率 高，且尚未納入MSCI成分股的個股有世芯-KY、台光電、文曄、裕融、奇鋐、中美晶、信驊等。考量市值變化及落後成分股抽換，預期世芯-KY、 台光電在此次季度調整中，納入成分股的機會較高。

此外，觀察最新市值排名落百名外的巨大及譜瑞-KY，且外資持股比率仍持續下降，需提防此次有遭到移除的風險。