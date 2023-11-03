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《國際金融》銀行「大到不能倒」 瑞士擬新規防範擠兌

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據消息透露，今年稍早時，瑞士當局以及包括瑞銀集團(UBS)等多家銀行商討新措施，希望能防止銀行擠兌。該措施可能影響數十億的存款。

該會談此前沒有被媒體揭露，是在瑞士信貸(Credit Suisse)事件爆發後，瑞士廣泛重新檢討銀行系統的努力部分。該會談主要針對富人客戶。

據消息人士透露，討論仍處於早期階段，瑞士央行和瑞士財政部正與銀行方進行對話。討論中的措施包括要求大筆的提款能錯開更長的時間；此外，對於提款導入收取費用也在討論中。

一位消息人士說，對於長期的儲戶給予更高的利率獎勵，也在討論中。

財政部一名代表說，銀行擠兌問題是對瑞士對於「大到不能倒」銀行監管框架進行總體評估的一部分。他補充說，瑞士政府將於明年春季公佈一份評估報告。規則正在審查中，該規則的重點是放在「大到不能倒」、具有系統重要性的銀行。

在瑞士，瑞銀、奧合國際銀行(Raiffeisen Group)、蘇黎世州銀行(Zurcher Kantonalbank)和瑞士郵政銀行(PostFinance)被視為具有系統重要性的銀行，因為這些銀行的破產可能嚴重損害瑞士的經濟和金融體系。

今年稍早時，美國一些地區性銀行和瑞信遭遇到大規模的存款擠兌，導致一些銀行倒閉，監管單位不得不出手干預，以防止更大規模的金融危機爆發。

但是部分人士指出，新規定可能削弱銀行競爭力，或者更極端的情形，可能迫使客戶搶先撤資。

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