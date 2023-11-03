《數雲端》安碁資訊前10月營收年增14% 五大服務獲ISO 20000認證

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【時報記者任珮云台北報導】資安服務廠商安碁資訊(6690)自結112年10月合併營收新台幣1.41億元，年增10%，累計前10月營收共計14.64億元，年增14%。

安碁資訊為企業組織創造安心專業的資訊服務價值體驗，自2021年起導入ISO 20000標準，將資訊服務管理與服務管理系統應用導入傳遞客戶專屬服務的營運流程中，全新打造26項資訊服務管理流程規範，建置完整的資訊服務目錄，同時針對驗證的五項服務，擬定服務說明、維運手冊、年度計畫、服務復原等服務文件，制定16項資訊服務水準量化指標，一來運用管理流程檢視資安服務在問題偵查與回覆處理效率，二來依據國際資訊服務管理標準，具體衡量資訊服務品質。

安碁資訊表示：在導入ISO 20000標準過程中，結合既有的資訊安全ISO 27001、ISO 27701及數位鑑識中心ISO 17025實驗室認證等多項嚴謹的作業程序，以符合國際水準的資訊服務管理規範打造客戶資訊服務體驗，今年10月取得ISO 20000認證，成為國內首家同時驗證五大服務且全數通過的資安服務廠商。驗證範圍包含SOC資安監控服務、弱點掃描服務、滲透測試服務、社交工程服務、資安健診服務等五大核心業務。

面臨數位化時代，安碁資訊為滿足多元的市場需求，將持續運用新興資安工具結合內部資安技術人才，強化服務競爭力，透過建置完備的資訊服務管理機制提升服務品質，以確保提供客戶專屬服務過程的穩定度和持續性，並即時有效回應客戶對服務的需求，提升服務傳遞與客戶滿意管理效率的軟實力，成為企業永續發展建構數位安全信賴的最佳夥伴。