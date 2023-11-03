遠傳第三季EPS 創6年同期新高

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遠傳電信（4904）3日召開法說會，受惠iPhone 15熱賣、用戶持續升級5G、以及漫遊與預付卡回溫帶動，遠傳第三季合併總營收232.2億元，年成長率達4.8％，締造連續十二個季度正成長佳績。

合併稅前折舊攤銷前獲利（EBITDA）為80.8億元，年成長率達5.0％，創下自2019年以來同期新高。稅後淨利28.3億元，稅後每股盈餘0.87元，更創下近六年同期新高，年成長率達16.7％，連續9個季度穩居業界之冠。

前三季各項財務指標皆超越財測，合併總營收、合併EBITDA和EPS每股盈餘達成率達分別為100.4％、102.1％和111.0％，營運績效優異。前三季每股盈餘達到2.56元，已追平2020全年度每股盈餘。

遠傳行動通訊核心業務在5G帶動下持續穩健成長，5G滲透率突破38％，行動服務營收與客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User；ARPU）連三年維持正成長，月租型用戶流失率維持低點，表現亮眼。

另外，遠傳新經濟業務持續穩定成長，前三季新經濟營收佔總營收約2成，其獲利金額較去年同期增長7.4％，歸功於智慧資通訊自主解決方案及持續優化資通訊專案組合，加上個人數位服務的穩定增長。

在個人數位服務端，iPhone 15銷售創佳績，其中長合約、高月租費方案獲用戶青睞，超過超過8成客戶選擇30個月（含）以上的合約，且9成客戶選擇月租費999 （含）以上的費率方案，皆有助於提升未來ARPU成長。

在影音娛樂與安心守護服務方面，「遠傳守護網」已突破55萬；「遠傳心生活」APP維持電信業最高的客戶滿意度回饋，導購交易量相較去年提升至 352％；friDay播映熱門獨家韓劇也促使第3季會員數年增率達到20％；friDay購物引領電商業界採用AI人工智慧，目前已導入超過1000家電子商店，為消費者提供嶄新的個性化購物體驗，大獲消費者好評。

遠傳發揮資通訊核心專長，第三季運用自行開發或IoT物聯網解決方案取得公部門多項智慧節能資通訊服務業務，包含智慧永續交通項目裡電動機車快速充電站服務（試點計畫），與市政府公有停車場中的電動車充電服務與場域；能源管理項目裡的發電廠計量監控、工單自動化系統與發電廠溫度偵測系統；智慧醫療項目中5G遠距診療應用，以5G網路助力連線遠端醫療院所，將醫療資源帶入偏鄉離島，透過即時醫療檢查影像上傳，超低遲延的多方視訊會診，縮短城鄉醫療差距。

「新遠傳」合併基準日訂定為12／15，合併後將力拚「頻譜三冠王」。