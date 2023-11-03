需求減少 紡纖中游聚酯、加工絲廠前三季業績衰退

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下游客戶調庫存、訂單減少，導致產線稼動率下滑，加上產品價格下滑，紡纖中游聚酯、加工絲廠宏洲（1413）、福懋（1434）、宏益（1452）、集盛（1455）累計前三季業績都呈高2位數的年衰退。

加工絲宏洲今年前三季稅後虧損1.09億元，每股稅後虧損0.83元。與去年同期比已由盈轉虧。

聚酯簾布廠福懋累計前三季稅後純益5.97億元，年減81.18％。

主以產品為加工絲的宏益，今年累計前三季的稅後純益2,801萬元，年衰退79.66％。

市場指出，終端需求降溫，且越南供應鏈崛起，台灣加工絲、聚酯產業上半年整體稼動率降至6成左右，不符生產成本。

第三季雖有回升，但在產品平均價格下跌，多數聚酯加工絲廠營運仍處於虧損或年減。

宏洲主要產品為聚酯粒、聚酯半延伸絲（簡稱POY）、聚酯加工絲及聚酯全延伸絲。

由於中國大陸市場相關產品在疫後大量生產，導致市場供過於求，加上下游客戶因通膨、消費力降緩，訂單縮減，因此造成宏洲今年前三季獲利衰退。

宏洲指出，客戶庫存去化已有一段時日，加上成衣、布廠預期服飾消費市場景氣已漸回溫，預期第四季的營收獲利應有回升空間。

成衣廠市況轉佳，福懋第四季布料訂單已見回溫，市況確實在恢復中。而越南廠產線的稼動率也在提升中。

加工絲業者指出，今年上半年，加工絲廠的平均稼動率都在6成以下。第三季有回升、第四季已來到7-8成。

宏益財報顯示，第二季已轉虧為盈、第三季獲利幅度更是加大，而公布的10月合併營收已是今年單月高峰。

谷底已過，宏益預期，第四季的營收、獲利會是今年營運高峰。但，整體加工絲產業回溫估要等到明年3月旺季加持。

加工絲及尼龍廠集盛累計前三季稅後虧損2.75億元，與去年同期的虧損1.77億元，幅度擴大。

集盛指出，加工絲產品，稼動率已從低點6-7成，第四季已回升至快8成，此外，在同業持續減產下，CPL、尼龍價格也止穩、偶有回升，後續營運可持穩。