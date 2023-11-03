證交所赴星國新創展會 廣宣創新板上市業務

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臺灣證券交易所攜手國家發展委員會和經濟部亞灣新創園，於10月31日至11月2日共赴新加坡參加亞洲新創指標性展會SWITCH （Singapore Week of Innovation and Technology），並首度設立臺灣館。

此次由國發會副主委高仙桂率27家優質新創參加，展會於11月2日落幕，為期三日活動吸引眾多人潮參觀交流。

證交所表示，近年來各國皆積極打造新創生態圈及支持新經濟產業發展，臺灣創新板（TIB）自2021年7月開板以來，證交所持續推廣TIB上市業務及增進與新創生態圈之互動交流。

證交所指出，新加坡是各國進入東協市場的重要門戶，也是全球最活躍的創新創業投資地區之一，此次與國發會及經濟部共同參展，期能促進臺星二地新創交流，協助鏈結東南亞市場資源及拓展人脈網絡，深化國際業務資金合作商機，並提升我國創新能力及國際能見度。

證交所總經理簡立忠於「Taiwan Tech Solution Day in Singapore」致詞表示，台灣具有充沛的科技人才和嚴謹的智財保護觀念，讓台灣在軟體和硬體相關技能及高科技產業鏈上具備相當國際競爭力。

他指出，依據2023年IMD世界競爭力統計，台灣排名全球第六，且在2,000萬以上人口的經濟體中，台灣連3年蟬聯榜首，顯見我國企業創新能量和國家競爭力備受肯定。另2022年台灣資本市場總成交金額達2兆美元，總市值達1.5兆美元，在世界交易所聯合會（WFE）統計國際排名分居第12名及第16名，表現相當亮眼。

證交所表示，此次參展除推廣宣傳創新板上市業務及增進國際曝光度外，也有助於增進與東協市場新創圈交流，以多元面向開拓潛在新創上市案源。

證交所期許透過資本市場的資源和力量，發揮募集資金、吸引人才、拓展市場等上市效益，協助台灣新創茁壯發展，亦有助於我國經濟產業轉型升級，打造更多元的產業價值鏈，進而形塑產業新藍圖。

證交所表示，將持續關注國內外創新產業發展動態，積極參與新創生態圈交流，以多元管道推動招商及吸引國際資金，以「創新驅動」的經濟成長模式引導市場資金重新配置，讓臺灣持續成為全球經濟發展的關鍵力量。