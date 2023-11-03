《光電股》明基材偏光片進入調整 醫療品項樂觀扛營運

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【時報記者莊丙農台北報導】明基材(8215)今天舉行法說會，董事長陳建志指出，顯示器產業面板廠因應庫存因素，調降產能15～20％，對第4季偏光片業務帶來影響，估計延續到明年第1季。不過，他仍然樂觀看待醫療產品的成長，不管消費性醫療或專業醫療產品，預計都是朝成長方向前進。

明基材第3季營收46.02億元，季減1％，年增26％，稅後淨利1.87億元，季增30％，年減65％，每股盈餘0.58元，前3季營收133.04億元，年增12％，稅後淨利3.8億元，年減65％，每股盈餘1.19元。

第3季毛利率20.22％，低於去年同期的21.34％，但顯示器材料營收比重由去年第3季83％降至72％，醫療產品營收提升，毛利率仍具支撐。而去年第3季有處分7.9億元利得，使得獲利基期高，是今年獲利衰退主因。

今年第3季面板產業需求不錯，明基材稼動率維持90％，第4季跟進面板廠調整稼動率；2024年第1季需求仍不樂觀，第2季會較有期待，但還是要觀察雙11、雙12銷售狀況，看面板廠如何因應產業變化。

明基材醫療事業包含：專業醫材、滅菌包材、隱形眼鏡、皮膚護理、專業衛材。消費性醫療像隱形眼鏡今年健康成長，消費者端反映不錯，尤其東南亞市場有突破，台灣市場也帶來好成績，今年是多區域成長，今年前3季營收成長20~30％。敷料、止血包、衛材這些專業醫療產品，上半年疫情期間累積的庫存還在消化中，下半年逐步解決，訂單也回流，今年前3季營收成長10～20％，公司持續朝向醫療發展，明年貢獻會更明顯。