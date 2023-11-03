《電零組》AI伺服器前景亮 建準直言明年還不錯

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【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器及汽車需求不錯，且NB從谷底翻揚，加上經銷商預期明年第2季起回升，建準(2421)執行副總經理吳晉賜表示，明年關鍵在於AI伺服器走多快，從各方面來看，明年應該是還不錯的一年，毛利率也是正向。

建準今天下午舉行線上法說會，建準第3季合併營收為32.94億元，季增0.04%，營業毛利為9.54億元，季增3.35%，單季合併毛利率為28.97%，季增0.82個百分點，營業淨利為4.04億元，季減0.7%，營業淨利率為12.27%，季減0.14個百分點，稅後盈餘為3.86億元，季減10.57%，單季每股盈餘為1.49元。

吳晉賜表示，由於負責NB與汽車兩大產品的大陸昆山廠8月與9月均有缺工問題，直接人工缺口缺400多個員工，致使NB與車用產品約有7000多萬元無法供貨，加上AI伺服器因客戶拿不到H100 GPU，將風扇出貨延後，是第3季營運不如預期的原因。

建準前3季合併營收為96.49億元，年減6.05%，營業毛利為26.91億元，年增19.75%，合併毛利率為27.89%，年增6.01個百分點，營業淨利為11.59億元，年增53.48%，營業淨利率為12.01%，年增4.66個百分點，稅後盈餘為10.96億元，年增35.35%，每股盈餘為4.32元。

儘管第3季營運不如預期，建準仍看好AI伺服器前景，以及建準在AI伺服器領域的成長，吳晉賜表示，雖然認為明年AI伺服器市場變數還有很多，包括：GPU規格發展、供貨數量、目前GPU供應鏈沒有那麼順暢，導致大型業者開發ASIC IC，這部分開發是不是順暢？以及ASIC IC怎麼走等，牽涉因素複雜，現在很難預判，但AI應該是很確定的趨勢，無論主流怎麼發展，AI伺服器佔比一定會往上提高，而且可以確定的是，這些都需要建準的風扇。

建準副總經理李為仁表示，今年第1季AI伺服器佔營收比重低於5%，第2季末已攀升至約10%，第3季末約佔10%到15%，預期第4季會再升高一些；就各產品來看，目前成長最強是伺服器與網通，其中伺服器又強過網通，汽車也持續成長中，NB在第1季落底，第2季及第3季緩步回升，預期這三塊也是未來成長主要動能。

在車用方面，吳晉賜表示，公司車用產品比較突破性在ADAS部分，這部分要求規格比一般車用風扇高，已獲得歐美Tier 1大客戶訂單，另一個是德國車廠溫度感應器，下一代產品也有獨供，目前手上訂單的預估蠻正向，預估3到5年內可望倍數成長。

展望明年，吳晉賜表示，今年萎縮比較嚴重是經銷商通路部分，不過歐美庫存壓力年底前會消耗掉，經銷商樂觀看待明年第2季後需求回升，明年AI伺服器及汽車不錯，NB也自谷底回升，關鍵在於AI伺服器走多快，從各方面來看，明年應該是還不錯的一年，毛利率也是正向，長期來說，我們對公司發展有信心。