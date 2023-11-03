王國材證實：預計3月1日開放台灣團赴陸旅遊

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兩岸團客旅遊見曙光，國人赴大陸旅遊的禁團令，將於2024年春節前宣布解禁，最晚明年3月1日實施，開放台灣團客赴陸旅遊；不過，在我方3／1開放前，若對岸提早開放陸客團來台，則將善意回應，提前解除台灣赴陸的禁團令。

交通部長王國材3日指出，關於台灣團到大陸旅遊的禁團令，會在明年春節前宣布解除，初步預計明年3月1日可開始組團。王國材表示，考量旅行業者生計課題，明年度會先開放台灣團赴陸旅遊，若陸客團來台我方也可接待。

至於陸客團何時會來，王國材也鬆口，「應該會有好消息」，開放時間則是「審慎樂觀」。

交通部原先期待雙向開放，但旅行業者等不及了。王國材坦言，一開始盼雙邊能互相平等來訪，但業者有營運生計的課題，據院內討論結果，初步規劃我方會在明年先釋放善意，開放台灣團赴陸旅遊，還是會尊重選後的結果。

業者認為，一直以來，台灣出國觀光人數均遠大於來台人數，我方沒有理由因陸方尚未開放，就因此禁止台灣團赴陸旅遊。中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽指出，台人赴日旅遊人數與日本來台差了五倍、與韓國觀光人數也差三倍，若將陸客團和台灣團綁定「平等」討論，已剝奪旅行業者做生意的權益。

疫情使兩岸團客旅遊中斷近四年，解封至今，台灣仍遲遲未開放旅行社組團到大陸旅遊，觀光業界則對於開放大陸市場的呼聲不斷，自年初以來就連月表達訴求未果，近期再透過10／30的7千人大型餐會及2日與王國材的餐敘表達民怨。

對此，觀光署長周永暉表示，已掌握業者的期待，今年度若陸方提早開放，我方也會善意回應，隨即開放。

陸委會在8／24宣布，陸籍團客到台旅遊每日限額2,000人次；並以一個月為準備期，視對方回應再確定實施日期。周永暉說，至今已籌備一個月、等了三個月，仍未見好消息，因此在明年度將會有自己的觀光進程，先開放台灣團赴陸旅遊。

觀光署並指出，業者已可著手規劃包裝明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程安排販售計畫。觀光署說，這段期間會讓業界知悉具體推動恢復兩岸團體旅遊的時程，利於業者辦理相關行程包裝等準備工作。