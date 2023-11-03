《科技》台灣大+諾基亞+聯發科 完成台灣首次5G RedCap測試

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)、諾基亞、聯發科(2454)三方合作，今(3)日宣布成功完成5G物聯網IoT技術RedCap (Reduced Capability)測試。在台灣大的5G頻段下，透過諾基亞的系統網路、聯發科的終端設備，成功驗證RedCap技術具備低能耗、低成本、高速率三大優勢，能以低於5G NR技術近40%的終端價格成本，提供遠高於4G NB-IoT技術近千倍的傳輸速率，填補4G NB-IoT、4G LTE、5G NR等技術中間的產品缺口，有效滿足各行業多樣物聯網應用場景的網路需求，力助產業推出更貼近使用者需求的解決方案。

RedCap是3GPP在Release-17標準中定義，專為低功耗物聯網設備而設計的5G 物聯網IoT技術。台灣大資深副總暨技術長郭宇泰表示，台灣大自2021年領先業界完成5G獨立組網(Standalone,SA)技術審驗後，持續尋求更有效地利用5G SA技術提升網路服務的方案。在推廣企業專網的過程中，台灣大看準企業用戶和物聯網服務需要更低成本、低能耗的5G終端設備和連線方案，積極媒合終端方、網路設備方進行整合測試，透過本次與諾基亞、聯發科順利完成5G新標準—RedCap (Reduced Capability)技術測試，將能滿足低功耗物聯網設備的需求，為智慧城市影像傳輸設備、消費者穿戴式智慧裝置等物聯網終端，達到always connected，朝B5G(beyond 5G)跨向一大步。

諾基亞行動網路技術長暨策略與技術副總裁Ari Kynaslahti表示，此次與台灣大成功地完成的現場實測，驗證了諾基亞5G獨立組網系統已具備支援RedCap終端設備的能力。RedCap擁有將數十億個諸如穿戴型裝置等新型態終端設備，連接至5G網路的能力，並將解鎖更多新機會。諾基亞致力於推動產業標準並促進該技術的推廣和採用，以確保RedCap能夠為企業和工業物聯網相關的應用案例提供服務，並賦能更廣泛的消費性終端設備生態系統。

聯發科無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示，本次與台灣大和Nokia團隊成功完成RecCap互通性測試，聯發科長期深耕行動通訊技術，並致力於將技術導入各類終端應用產品，這次成功的Redcap互通性測試，代表未來Redcap在穿戴式裝置和物聯網等應用的龐大成長潛力。

藉由台灣大、諾基亞、聯發科三方測試，確認RedCap技術於5G技術上的可行性與優化方向，RedCap技術可為未來工業物聯網傳感器、穿戴式裝置等需要長時間運行的終端裝置，提供網路連結傳送的技術基礎，更有利於人工智慧與物聯網服務相結合的進一步發展，並有效提高運行效率。台灣大哥大將持續進行RedCap於5G頻段上的測試，並觀察終端普及性與服務技術成熟度狀況，於適當時機推出服務。