台灣連鎖品牌參與菲律賓加盟展大獲成功

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2023年菲律賓亞洲特許經營展(Franchise Asia Philippines)10月27日至29日於SMX國際會議展覽中心盛大展出，台灣連鎖加盟促進協會率領6家台灣連鎖品牌業者參展，展期3天現場洽詢人潮絡繹不絕，共接洽國際買主約600位，預期後續可促成超過570萬美元商機。

2023年菲律賓亞洲特許經營展(Franchise Asia Philippines)台灣館現場。圖/業者提供

菲律賓亞洲特許經營展今年擴大展覽規模，共使用兩層展覽館，超過380家參展商，700多格攤位，預估3天展期共有4萬人次的參觀者，為菲律賓相當有規模且國際化的加盟展，國際參展商有來自台灣、泰國、韓國、馬來西亞、新加坡、日本、美國、中國、菲律賓等國，臺灣館此次參展品牌包括珍煮丹手搖飲品、蕃茄村早午餐、Mr. Wish手搖飲品、上島食品、伊府醬鍋燒麵、AQUA洗衣等品牌。

菲律賓人口紅利極高，內需市場龐大，華人於當地掌控多數經濟活動，對臺灣品牌接受度高，像是一向在世界各國受歡迎的臺灣手搖飲品，就有非常多品牌進駐菲律賓商場。另外臺灣代表特色飲食如臺式早餐及鍋燒麵在當地也都相當受歡迎，現場更有買主直接下訂AQUA自動洗脫烘洗衣機，準備測試後直接大量下訂，將帶來龐大商機。

在菲律賓加盟展期間，台灣連鎖加盟促進協會也出席在菲律賓馬尼拉舉行的「世界暨亞太連鎖加盟年會」，這次年會聚集了來自27個國家的70位代表。台灣連鎖加盟促進協會由吳官明副理事長作為台灣產業代表，分享了台灣加盟市場的狀況，並鄭重提出在2026年主辦世界連鎖加盟年會的熱切意願，得到各國積極支持。我們期待在2025年馬來西亞的世界年會中提交正式提案，爭取台灣商業服務業在世界商貿體系中的能見度，也為國際加盟產業的繁榮與發展持續努力。