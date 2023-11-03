分發到埔里地政所如「抽中海陸籤」 許淑華：加強誘因招攬員工

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南投縣議員吳國昌3日縣政總質詢時為該所地政人員打抱不平，指該所管轄範圍大、安全保障不足，考上的公務員寧可重考也不報到，對此許淑華表示將透過加強裝備與福利，全面檢討偏鄉地政員工問題，盡速補齊缺額。

吳國昌指出，埔里地政所轄區包括魚池、埔里、國姓與仁愛鄉，這4鄉鎮地處偏遠且範圍大，而且出勤車輛還只有強制險保險，員工交通安全保障不足，民眾笑稱考上該職務「如同當兵抽中海軍陸戰隊」，寧可重考，也不願去報到，要求縣府正視該問題。

對此許淑華坦言，埔里地政事務所測量人員不足額存在已久，尤其有很多地政人員到埔里後幾乎無法再繼續留下來服務，她認為公務人員尤其是技術性公務人員在縣府相當缺乏，縣府常常要使用分發的人，甚至連分發都沒人願意來報到，導致目前又缺乏4到7人。

為了解決這個問題，許淑華表示，地政局目前已經爭取增加測量設備，減輕測量人員工作負擔，另也允諾車輛除了強制險，還要加保其他保險給予外勤人員更多保障。

許淑華坦言，過去忽略偏鄉地政人員執行公務的道路距離與安全保障問題，這次卡努颱風看到原民局同仁辛苦奔波偏鄉，讓她深覺不管是信義鄉、埔里或仁愛鄉，地方跟中央都要因地制宜，提供更多協助，尤其南投縣面積大，山坡地又陡峻，如果無法靠著馬力強的交通設備加強，很多偏鄉根本會勘不了，所以這些部分縣府都會加強改善。

「下周縣府將邀請埔里地政所開會進行結構性的檢討」，許淑華說，長期缺工問題一定要作業務性的檢討，看是否各鄉鎮重新配置測量人員，或在經費上如偏鄉加班費加給等技術性協助，鼓勵有更多公務員願意投入事務所，埔里地政所長期缺工問題才能根本解決。