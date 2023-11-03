立凱電與印度Delta Finochem 簽署合作備忘錄

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磷酸系鋰電材料與鋰智財服務商立凱電（5227）子公司台灣立凱電能今與印度特用學品與製藥商Delta Finochem Pvt. Ltd.正式簽署合作備忘錄，以滿足多家跨國電動車廠與儲能客戶之需求，實現印度在地化生產的需求，雙方同意考慮由台灣立凱電協助Delta Finochem Pvt. Ltd.在印度生產、建設磷酸鐵鋰（LFP）電池正極材料廠，共同努力強韌歐、美、印太鋰電池供應鏈，滿足客戶降低過於依賴中國的需求。

Delta Finochem Pvt Ltd. 是一家印度特用學品與製藥商，產品包含是仿製葯、藥物中間體、季銨化合物、季膦化合物製造商。於印度設有3個生產基地及獨立研發單位。該公司專注於利基產品開發，在多個國家都有業務。此次與台灣立凱電能簽署合作備忘錄，由台灣立凱電能協助其於印度生產、建設磷酸鐵鋰（LFP）電池正極材料廠，透過台灣立凱電能之標準化製程，快速複製生產線，以滿足國電動車廠與儲能客戶之需求，強韌歐美印太鋰電池供應鏈，並共同滿足跨國客戶在多個地區標準產線的在地生產需求。

鋰智財授權技轉是立凱電的主營業務，立凱電持續與國際電動車大廠一同在歐美印澳推動磷酸鐵鋰LFP正極材料授權技轉，參與廠家正逐漸擴大中。已完成授權的歐美澳三家電池材料公司，也已展開建廠活動期能早日進入量產。