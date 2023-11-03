郁成企業台中展主打耐久Nine9星艦定位鑽 助生產效率大幅提升

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被譽為台灣精密工具技術專家的郁成企業，是「耐久Nine9」和「廣傑KOJEX」在中台灣的指定總代理商。郁成企業今（3）日起至7日在台中工具機展4042號攤位上，展示耐久Nine9最新的產品「星艦定位鑽」，秉持著永續環保ESG的理念，以減少材料浪費、降低碳排放並實現更穩定的生產過程為目標。

郁成表示，耐久Nine9作為捨棄式刀具市場的領導者與創新者，一直致力於提供改變世界的發明，為客戶帶來雙贏和發展永續價值。「想要減少浪費，耐久從設計環節開始。」耐久Nine9切削刀具品牌的設計概念中融入了永續的概念，此次展出帶來嶄新產品「星艦定位鑽」，一片刀片可用兩次，星艦定位鑽的對稱雙切刃設計沒有偏心的狀況，自然減少側向力，相對增加速度與刀片壽命，也克服因側向力產生的振動問題。

此外，「星艦定位鑽」強化刀尖切削受力強度，壽命提升、速度加快；雙定位柱的設計，相比鎢鋼定位鑽、鈷鋼定位鑽，提高定位精度，客戶在更換刀片後不需再設定刀具長度即可加工，讓生產效率大幅提升，從而大幅減少碳排放，耐久持續進化本身的產品，也與其他競爭產品做出區隔。

郁成表示，該企業一直是產業界的重要溝通橋樑，專注於精密關鍵工具領域，深諳各種工具技術和產品，並通過多元協調和整合，提供全面的產業應用解決方案，協助客戶優化生產製造流程，提高整體效率。本屆展會為參觀者提供與全球領先的工具機及相關行業專家交流的機會，並探索最新的技術和解決方案。