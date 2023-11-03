《通網股》美律Q3毛利率雙增 Q4旺季營運拚向上

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】美律(2439)今(3)日舉辦法人說明會，第三季為消費性產品旺季，各產品線同步成長，美律單季每股賺1.97元，毛利率則在產品組合和新品帶動下，呈現雙成長。有鑑於第四季為傳統旺季，美律第四季營收仍可望相較第三季成長。

美律第三季營收94.55億元，季增加13.15%、年減少14.43%；單季淨利4.22億元，季增加15.98% 年減少28.16%；每股稅後淨利1.97元。單季毛利率14%，季增加1.6個百分點、年增加1.5個百分點；營業利率4.25%，季增加2.01個百分點、年增加0.57個百分點。

總裁黃朝豊表示，進入下半年消費性產品旺季，各產品線同步成長，美律第三季耳機產品成長20%，揚聲器成長18%，其他類成長25%(主要來自電池及麥克風)，因各產品線季度成長幅度差不多，所以營收占比與前期相當。第三季耳機產品有新產品進入量產加上頭戴式耳機需求持續強勁，銷貨收入較第二季成長，揚聲器因客戶手機新品開始量產出貨，帶動銷售成長，營收貢獻優於第二季。

毛利率部份，黃朝豊表示，耳機產品全球市場景氣仍未明顯回溫，客戶庫存水位持續去化中，但美律第三季受惠於新產品進入量產及產品組合較佳，導致季度及年度毛利率均有提升。

有鑑於第四季延續消費性產品旺季狀況，美律單季營收可望呈現季成長及年成長，2023年將優於2022年。