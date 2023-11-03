《光電股》業外蝕利 TPK-KY第3季每股盈餘0.18元

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【時報記者莊丙農台北報導】TPK-KY宸鴻(3673)公布第3季財報，全球市場消費性市場及企業需求持續疲弱，單季合併營收為180.5億元，季增11.2％，年減35.4％，歸屬於母公司稅後淨利0.72億元，每股盈餘為0.18元。累計前3季合併營收516.1億元，每股盈餘0.51元。

第3季營業毛利為10.4億元，優於上季的6.3億元，且因費用控管得宜及產品組合較佳，使單季毛利率5.8％。產品組成方面，受惠於筆記型電腦及大尺寸平板電腦（11吋-16吋）產品出貨回穩，營收季增19.2％；然而，因舊款智慧型手機、平板電腦及電子書閱讀器需求持續低迷，第3季7吋以下及7-11吋產品兩者合計營收與上季相當，16吋以上產品營收亦與前季持平。

在銷貨成本方面，本季原料成本為147.8億元，佔營收比重為81.9％，略降於上季82.1％；折舊攤銷費用為8.5億元，佔營收比重由上季5.1％降為4.7％。在持續改善良率效率，第3季整體營業費用率由上季4.8％降為4.4％，營業淨利為2.6億元。

第3季公司認列淨利息收入約1.0億元。此外，因人民幣兌換美金匯率貶值，公司維持避險操作，認列外匯損失0.71億元。其他業外損失0.85億元，主要因市場價格波動認列部分策略性投資金融商品損失，每股盈餘為0.18元。

至9月底，帳上現金及按攤銷後成本衡量金融資產合計506.1億元，與第2季底新台幣505.4億元相當，銀行總借款則由上季底353.9億元減少為344.5億元，主要短期借款減少29.8億元。第3季資本支出0.92億元，EBITDA約為15.9億元。