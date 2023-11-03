藝起塗鴉! 祖孫聯展11／2起 平鎮圖書館登場

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藝起塗鴉! 江漢童祖孫聯展11月2日 起在平鎮圖書館登場

，藝術家江漢童選擇塗鴉遊戲，將含飴弄孫的幸福互動，與孫兒成長的美感歷程，用五年時間紀錄下來的成果向國人分享！

江漢童說到，「畢卡索說他花費四年的時間學習畫得像拉斐爾，卻用一生的時間去追求像孩子般地繪畫。」他深有共鳴，表示與三個孫兒筆墨遊戲中一起成長，激發新思維新元素的創作，猶如返回幼童的真趣，補償童年那段逝去的吉光片羽。

「藝術是一生值得探索的境界」，他於耳順之年將含飴弄孫玩彩墨，整理五年來孫兒的童趣塗鴉，藉祖孫聯展，思索幼兒的遊戲筆觸，不受限的塗、戳、甩等多元點線的飛舞拓展；不照規則的色調疊拓；形成的抽象空間，化為無限的靈感啟發。

幼童的遊趣塗鴉和摸索，帶給阿公畫家怎樣的創作影響呢？展出150多件作品中，一大半是一到六歲三個幼童的塗鴉作品。最小的林承叡只一歲八個月，正牙牙學語，從他的蠟筆弧線力道，已展現繪畫霸氣；三歲的江幸庭水墨線條的甩和點，水墨遊戲玩出信心，參加香港上文化繪畫大賞，獲幼兒組銀獎。也獲獎的哥哥江昀謙，今年六歲入學中壢區新明國小，畫面呈現兒童畫的具象表達。

60+5+3祖孫聯展展期：2023-11/2(四)-11/29(三)。地點：桃園市立圖書館平鎮分館一樓文化展覽館，地址：桃園市平鎮區環南路三段88號。