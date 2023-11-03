馬士基看淡全年獲利落低標 揮刀裁員1萬人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】丹麥航運商馬士基(Maersk)在周五表示，由於運費下跌和貨櫃航運需求疲弱，公司預計全年營業利益將降到財測區間的低端，並且將裁員1萬人。

公司指出，全年營收和營業利益都將落在此前財測區間的低端範圍。

執行長Vincent Clerc在聲明中說：「由於需求疲弱、價格回落至歷史(新低)水準、以及成本基礎面臨通膨壓力，我們的產業正面臨新常態」。

Clerc說：「自夏季以來，我們看到多數地區出現了產能過剩，導致價格下跌，但是船舶回收或閒置率也沒有明顯上升」。

該丹麥集團曾在今年八月警告，由於經濟增長放緩以及新冠肺炎傳染病之後庫存的減少，今年全球海運貨櫃需求將急劇下降。

馬士基說，公司計畫把員工數量從今年1月的11萬人，削減到10萬人以下，這樣公司明年就可以節省6億美元。

公司說，與重整相關的3.5億美元一次性成本費用，將影響到2023年的財務表現。

該公司預計今年息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)在95億智110億美元之間，息稅前的基本利益在35億至50億美元之間。

馬士基公布第三季息稅折舊攤銷前利益(EBITDA)從去年同期的109億美元驟降到19億美元，但是仍略高於分析師預期的18.1億美元。第三季營收減少47%，來到121億美元。