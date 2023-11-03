《國際社會》首爾臭蟲出沒 官員全面應戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】韓國首爾市政府3日指出，正計畫全面啟動害蟲預防機制，目標是實現零床蝨（bed bug）的城市

韓國在上個世紀20世紀的60年代曾經全國消毒，加上70年代用DDT大量噴灑，這些臭蟲幾乎消失滅絕。但是，上個月在東南部城市大邱，以及首爾以西仁川又發現這種床蝨的蹤跡。

依據首爾的通報系統，將成立一個臭蟲回報中心，民眾可以藉由公共衛生中心或是首爾市民熱線，快速通報臭蟲在哪裡出現過。一旦首爾市政府接獲通報，就會立刻派員至現場清消。

首爾目前把床蝨常見的公共區域進行密集性的衛生檢查，例如酒店、旅館、公共浴室與桑拿等，針對3175個重點目標，評估床上用品與設施消毒狀況，預定檢查將持續到今年底。

若商業住宿或飯店確認有臭蟲，將立即採取害蟲防治措施，並在未來20天內再進行兩次檢查，確認床蝨是否已被徹底滅絕。其它公設像是地鐵與電影院等也要接受臭蟲檢查，以長遠角度來看，地鐵座椅上絨布套應會階段性更換。

臭蟲是夜間出沒的昆蟲，日間活動力很弱，且外型扁平。一隻雌性床蝨的生命周期約為一年，一生中可產下200至400粒卵。臭蟲的叮咬通常不會造成過敏性反應，床蝨也未被發現能夠散播人類疾病，故臭蟲僅被認為是具騷擾性的害蟲。