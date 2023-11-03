王國材：明年3／1開放組團赴陸 旅行社即起可賣行程

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旅遊業盛傳明年3月大陸禁團令有望解除，交通部長王國材今證實預計明年春節前正式宣布，3月1日起同步開放組團赴陸及接待大陸團。交通部觀光署也表示，旅行社即日起可開賣3月1日之後的大陸旅遊團。

針對大陸禁團令有望解除，王國材表示，明年春節前正式宣布，3月1日可以組團去大陸及接待大陸團，旅行業可以開始準備相關工作。

觀光署說明，9月份已辦理完畢10場旅行業界教育訓練，具體推動的時程讓業界知悉，有利業者辦理相關行程包裝等準備工作，業者即日起可規劃包裝販售明年3月1日之後的赴陸團體旅遊行程。