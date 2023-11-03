穩物價 政院拍板關鍵原物料稅負減徵延長到3月

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近來國際政經情勢劇烈變動、氣候異常風險日益嚴峻，為強化掌握關鍵進口物資供應及價格情勢，及早因應物價波動風險，行政院副院長鄭文燦今（3）日召開穩定物價小組會議，決議延長關鍵原物料稅負減徵措施至明（113）年3月底，持續減輕業者營運負擔，力求穩定民生物價。

另針對颱風及環流等天災所致之農損及農產品價量波動，鄭文燦請農業部持續落實蔬菜滾動倉貯措施，增加產銷及供應韌性，並與通路商合作推出蔬果優惠專區，提供消費者選購平價優質蔬果。

行政院指出，俄烏戰爭僵持、以巴爆發衝突，加以氣候異常頻率增加、主要產油國減產與限制出口，致使國際原油及大宗物資價格波動加劇。觀察CRB全球商品指數由本年5月底的253.9點上升至11月2日的282.3點。其中，原油價格自本年6月底緩步上升，10月布蘭特原油價格漲至平均每桶90.82美元。

行政院說，考量全球通膨風險因素續存，為及早因應及持續減輕國內業者營運負擔，原實施第9波減徵關鍵原物料稅負措施至本年12月底，本次會議決議加碼延長至明年3月底，並持續推動多項穩定物價措施，包括：維持能源價格穩定、平穩農產品及工業原物料價格等，力求穩定物價。

鄭文燦責請經濟部、農業部等相關部會持續與業者、公協會保持密切溝通，針對民眾經常購買、感受較深的日用品、食品、農產品等，促請業者與民眾共體時艱，將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施之原意，確保民生物價合理、平穩。

另一方面，為防範哄抬、壟斷等不法情事，副院長也要求公平會持續查處違法聯合行為，防止業者有聯合漲價情形，並請跨部會「物價聯合稽查小組」必要時啟動聯合稽查，藉此對於心存僥倖及觀望心態之業者發揮遏止效果，嚴格把關消費權益。

此外，行政院表示，農業部持續推動蔬菜滾動式倉貯計畫，本年5月至10月已輔導農民團體利用大型冷藏庫貯存甘藍、結球白菜、胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等耐貯存蔬菜，建立安全庫存。本年夏季以來，杜蘇芮、卡努、蘇拉、海葵及小犬颱風接連侵台，部分蔬果產區屢受颱風及環流帶來的豪雨影響，導致供應量減少、價格波動情事，農業部即時釋出庫存蔬菜機動調配，增加供應果菜批發市場，充裕市場貨源，穩定蔬果價格。

行政院說，近期天候晴朗穩定，蔬果復耕順利，10月下旬主要葉菜類已恢復正常供貨，11月進入冬季國內大宗蔬菜產期，中部雲林、彰化地區平地甘藍及結球白菜陸續採收，蔬菜到貨量增加，價格漸趨穩定。每年冬春季為國內蔬菜盛產期，鄭文燦請農業部持續掌握批發市場供需狀況，透過蔬菜滾動式倉貯計畫，整備調節庫存，並持續協調賣場與通路業者，設置蔬果優惠專區。

行政院說，氣候風險日益嚴峻，並有常態化趨向，為提前因應天災造成的蔬果供應及價格波動，有必要將因應措施做得更加確實、完善。鄭文燦責請農業部持續強化氣象及產銷資訊整合，並確保產銷團體、農民取得相關資訊的正確性、即時性，強化供應韌性。