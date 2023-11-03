簡立忠：40歲以下台股開戶數占三分之一 投資人結構年輕化

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證交所針對年輕族群深化金融教育宣導，前進屏東大學辦理講座。證交所總經理簡立忠開場時指出，根據統計資料顯示，截至9月底台股開戶人數共1,243萬人，其中40歲以下達406萬人，占了三分之一，表示投資人結構趨於年輕化。

證交所今（3）日前往台灣最南端的國立屏東大學，辦理本年度第二場金融教育系列校園講座，邀請知名財經主播朱思翰與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識。

針對近來投資人開戶年輕化，先前金管會主委黃天牧也曾表示，臺灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。

證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，自110年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，從北至南已辦理9場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

簡立忠開場時指出，統計資料顯示，今（112）年截至9月底台股開戶人數共1,243萬人，其中40歲以下開戶人數達406萬人，占了三分之一，表示投資人結構趨於年輕化。

他強調，在股市波動的同時，也伴隨著投資風險，所以強化理財商品知識，了解自己的性格以及風險屬性，格外重要。提醒年輕人慎防社群媒體金融詐騙訊息，勿輕信跟風，衡量自身風險承擔能力，才能有效降低投資及交易風險。

證基會副總王甡表示，在這個低利率的時代，人人都應具備投資理財的基本知識技能，期許同學能夠從求學階段就開始學習證券知識，為了將來能夠有理想的生活而努力。並提醒在投資理財前，需注意相關投資風險，以維護自身投資權益及保障財產安全。

屏東大學校長陳永森說明，學生的本質是認真求取新知，但是理財也是一門深奧的學問，並鼓勵同學及早學習理財規劃，才能對未來的生活做好完善的規劃，同時也勉勵同學在求學期間，詢求正確的投資管道，建立良好的財金專業素養。

此次講座邀請知名財經主播朱思翰主講，對於年輕學子分享在進入投資市場前，必須要先建立正確的理財觀念，且應注意投資時會伴隨的風險，並分享自身的投資經驗，最後也提醒近期投資詐騙猖獗，得謹慎防範。