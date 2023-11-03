配合敦北大樓都更 台塑三寶增資台塑建設15億元

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配合台塑企業敦北大樓都更計畫啟動，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）3日於證交所召開重訊記者會，說明轉投資事業台塑建設事業，為配合台塑大樓都市更新計畫案需要，擬辦理現金增資15億元，由三寶依比例認購。

台塑、南亞、台化表示，擬依原持股比例33.33％再增加投資台塑建設5億元；待本案經各公司董事會決議通過後，增資後，各公司累計投資總額為11億元；亦即台塑建設事業實收資本額從目前18億元提高至33億元。

台塑企業表示，台塑企業敦北大樓興建時，即由台塑、南亞及台化持有；因此，配合都更計畫啟動，成立「台塑建設事業股份有限公司」，台塑、南亞及台化各1／3股份。之前依持股比例，已分別增資6億元，共18億元。這次台塑、南亞及台化又再分別增資5億元，這次共增資15億元，加計之前增資的18億元，累計已針對台塑建設增資33億元。

全台最大自辦都更－台塑敦北總部都更案，由台塑建設事業公司主導、建築師姚仁喜的大元建築師事務所設計督導，占地6,328.3坪，規畫興建前端二棟商辦大樓、後端一棟住宅大樓的台塑敦北總部都更案，預計施工時程約4.5年，內部期盼爭取四年完工，成為全台都更新指標。

台塑企業敦北總部大樓都更案預計興建前段兩棟地上22樓、地下5樓、樓高約90公尺的商辦大樓，一層空間約千坪。後段則為一棟地上22樓、地下3樓的住宅大樓，總戶數約100戶。更新後大樓為黃金級綠建築。