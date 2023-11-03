農業科專支持銀髮友善食品開發 提升銀髮族食品多元性

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農業部3日表示，因應台灣人口高齡化現象，以「銀髮友善食品」相關計畫研發成果為主題，委由台灣經濟研究院辦理「農業科專計畫聯合成果交流活動」，並由聯夏食品工業股份有限公司、浩漢食品廠有限公司及超秦企業股份有限公司共3家業者進行研發成果分享及展示，並邀請醫療單位、長照機構與通路平臺業者等與會交流，期嘉惠於銀髮族，提供多元化食物選擇並增進食用樂趣。

農業部表示，自2007年起推動業科計畫，鼓勵企業主動投入經費於農業科技創新研發，並將研發成果商品化，以提升產業競爭力及創造附加價值。迄今共完成134件計畫，依執行成果累計推估，政府平均每補助1元，可帶動業者直接投資1.55元，創造7.86元產值，並促成業者衍生投資累計逾28億元

農業部指出，業科計畫鼓勵業者善用國產畜牧肉品與五穀雜糧作為研發材料，依受眾需求設計配方、調整產品雛型並優化，開發符合舌頭壓碎與牙齦咀嚼兩種標準之銀髮友善食品。

相關計畫研發成果豐碩，包含聯夏公司調整食材軟硬度開發「馬上好」系列豬肉排，其適用油炸、煎煮及烘烤等調理方式，並可搭配醬汁調味；浩漢公司使用國產米穀與堅果，透過植物蛋白細微漿化技術，開發符合銀髮族熱量、蛋白質與鈣需求之「米享樂」系列產品；超秦公司使用水果酵素與肉質嫩化技術，開發「好食」系列產品如蔥油雞與炙燒雞等，亦規劃申請產品HACCP驗證。

本活動出席人員約60人，現場交流踴躍，農業部期透過業科計畫提升我國農產品之加值應用，另亦期能持續提供樂齡人口富含營養且多元化之產品，增進銀髮族飲食福祉。