《航運股》慧洋-KY前10月每股稅前盈餘2.83元 以巴戰爭影響低於烏俄

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【時報記者莊丙農台北報導】慧洋-KY(2637)10月合併營收16.18億元，年減17.06％，營業利益4.32億元，年減38.71％，稅前淨利2.64億元，年減56.31％，每股稅前盈餘為0.35元；累計前10月營收137.09億元，年減36.67％，稅前盈餘為21.16億元，年減79.15％，每股稅前盈餘為2.83元。

公司指出，自8月下旬以來，BDI指數逐步回穩向上，進入第4季後美洲穀物及冬季煤礦運輸需求亦有支撐，推升中小型船舶運價，帶動慧洋10月營業利益率逐月攀升，由上月18％回升至27％；而以巴戰爭至今對散裝航運影響有限，在於中東一帶並非主要大宗原物料出產地區，慧洋預期其影響程度低於烏俄戰爭。

慧洋10月份陸續公告新船加入營運團隊，由名村造船Handy（39,682 DWT，船名：Bunun Victory S.A.）、常石集團(舟山)造船之Panamax（82,258 DWT，船名：Katagalan Brave S.A.），及今治造船之Handy（39,615 DWT，船名：Bunun Zest S.A.），三艘均為NOx第三期環保節能船，今年新造船均已交付完畢並投入營運行列。

10月處分1艘老舊Handy，慧洋預計今年度將處分14艘老舊船舶，其中尚有3艘處分利益預計在今年底前完成認列（含1艘海岬型），另1艘海岬型則預計在明年第1季正式處分認列。