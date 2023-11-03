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陸商務部長會見美光總裁 籲遵守大陸法律法規實現更好發展

  • 中時即時 李文輝
陸商務部長（右）會見美光總裁指遵守大陸法律法規發展更好。（大陸外交部）
陸商務部長（右）會見美光總裁指遵守大陸法律法規發展更好。（大陸外交部）

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大陸商務部網站3日消息，中國大陸商務部部長王文濤11月1日會見美光科技公司總裁兼執行長桑傑．梅赫羅特拉一行。王文濤表示，歡迎美光科技在遵守中國大陸法律法規前提下實現更好發展。

王文濤表示，中國大陸堅定不移推進高水準對外開放，不斷優化外商投資環境，為外資企業提供服務保障。歡迎美光科技公司繼續紮根並深耕中國大陸市場，在遵守中國大陸法律法規的前提下實現更好發展。

桑傑．梅赫羅特拉介紹了美光科技公司業務發展情況，表達了持續擴大在中國大陸投資的意願。

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