瑞馳智庫學院呼籲「反詐騙」

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下半年全球股市動盪加劇，烏俄戰爭尚未結束，現在又出現以阿戰爭增加市場的不確定因素，不少民眾在投資市場完全摸不著頭緒下，轉而尋求投資名師的指導。但由於網路資訊的發達，詐騙集團也因此以「名師」或是「名人」的名氣、照片等等，吸引投資人繳交高額費用後就消失，讓不少投資人蒙受投資詐騙的陷阱！

瑞馳智庫學院的台大博士高大神老師表示，市場上的詐騙有兩種。

第一種是：真詐騙。

完完全全就是典型的詐騙，例如冒用名人、或投資不存在的產品。這個有鑑於政府長期宣導，多數投資人都已經有基本判斷力。

然而，99%人都忽略的，還有第二種俗稱「教學型詐騙」多年來害人更深。

簡單來說就是一個老師或名人，所教授的投資方法或策略，完全不科學，沒有經過回測。然後就開始公開教課、收學費、或大辣辣的教人。對學生來說，一方面虧掉學費、甚至害更多投資人，虧掉更多血汗錢。

像是我有個學生，本身是有社會歷練「醫生」，當然不會去相信坊間的詐騙，但他前幾年跟一個投資名師學了一套策略，但醫生本身工作繁重，也沒有時間去科學回測這套策略，最後不斷的在錯誤策略中嘗試，慘賠了兩百多萬元。

典型的真詐騙，民眾頂多賠個十幾萬，就會有所警惕了，但遇到錯誤的策略，人們卻不會有警惕心，反而受害可能更嚴重。所以，最重要的是科學驗證、經過回測、而且也要能經歷長期的市場考驗。

所以瑞馳智庫學院呼籲大家，除了留意政府公佈最新的反詐騙訊息外，還有要學習任何投資技巧前，務必跟學院或是老師本人在實體教室或是辦公室親自碰面確認及求證，才不會讓詐騙集團有機可趁！

瑞馳智庫學院電話 02-2608-7453