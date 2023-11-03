鄭文燦：今年600萬觀光客來台 12月中可提前達標

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行政院副院長鄭文燦今（3）日陪同總統蔡英文出席「2023ITF台北國際旅展」時表示，該展覽不僅打造臺灣的觀光品牌，也呈現台灣旅遊多元魅力與特色，歡迎民眾踴躍前來旅展參觀消費。他也強調，政府運用疫後特別預算推動許多振興觀光政策與措施，持續吸引國際旅客來台，相信今年12月中旬，可望提前達成來台觀光客600萬人次的目標。

鄭文燦表示，「2023ITF台北國際旅展」不僅打造台灣的觀光品牌，也呈現台灣旅遊的魅力與特色，他要感謝行政部門與旅遊業者共同努力，推升台灣旅遊質量，歡迎民眾踴躍前來旅展參觀消費。

鄭文燦指出，台灣擁有豐富的多元文化與自然景觀，除原鄉、客庄、森林遊樂區、國家風景區及國家公園等特色景點外，便捷的高鐵與台鐵，再加上持續布建步道、鐵馬道，使台灣成為戶外活動與鐵道旅遊的好地方。

鄭文燦指出，疫後復甦及服務業逐步活絡是台灣今年台灣經濟成長的重要動力。蔡英文相當重視國內觀光旅遊業，行政院運用疫後特別預算推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，而他每月也親自主持「研商促進國際觀光客來臺具體措施」專案會議，透過跨部會合作，擬定觀光推動策略，促進台灣觀光發展，相信今年12月中旬，可望提前達成來台觀光客600萬人次的目標。

鄭文燦進一步指出，政府今年推出許多振興觀光政策與措施，包括針對自由行旅客推出50萬份、5,000元消費金的抽獎活動，並依團客的團體人數及在台天數，提供5,000元到5萬元獎助金的申請；另外，為持續吸引國際旅客來台，交通部觀光署下月將加碼贈送「桃捷＋北捷3日券」，並推出「高鐵買1送1活動」，盼能透過便捷運輸系統打造台灣一日生活圈，讓國際旅客感受臺灣各地不同面貌；同時，為鼓勵來台商務客能夠在台旅遊，觀光署也會與經濟部國際貿易署研議相關補助機制。

鄭文燦表示，綠色旅遊及低碳旅遊是我國發展觀光的新重點，世界旅遊組織（UNWTO）今年10月9日召開「2023全球綠色目的地年會」，在全球百大綠色目的地獎項中，台灣共有6個目的地雀屏中選，實在非常了不起。他呼籲所有國際旅客一生一定要來台灣觀光，體驗台灣獨特的魅力與多元文化，以及熱情友善的人民與良好的社會治安。