產品漲幅落後原料表現 台達化前三季每股虧損0.4元

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台達化（1309）受制第三季塑化行情築底反彈，ABS、PS因漲幅落後原料SM表現，營運苦吞虧損，第三季每股虧損0.18元；前三季營收111.43億元、年減21.7％，營業虧損3.59億元，稅後淨損1.6億元，每股虧損0.4元。

台達化今年因大陸經濟、需求復甦趨緩，加上新產開出、油價急遽波動，第一季、第三季營運均陷落虧損窘境。

台達化表示，大陸今年新增ABS （丙烯腈-丁二烯-苯乙烯）產能331萬噸，總產能達957萬噸，但預估總需求量僅650萬噸；GPS（通用級聚苯乙烯）今年預估新增產能304萬噸，總產能來到798萬噸，預估總需求量也僅460萬噸。

EPS（可發性聚苯乙烯）今年預估新增產能163萬噸，使預估總產能至937萬噸，但預估總需求量僅370 萬噸；SM（苯乙烯）今年預估新增產能405萬噸，使總產能來到2415萬噸，但預估總需求量僅1,600萬噸； 總產能跟總需求有明顯落差。

為此，台達化持續開發大陸、香港以外市場，並增加直接客戶的比例；著手開拓包含印度、巴基斯坦、中南 美洲等市場，這些地區除了協助歐美代工，本地家電需求也正在成長。另，藉由轉投資的古雷廠預計2025年第三季投產，以及台灣產品去瓶頸作業，ABS增加1.2萬噸、EPS增加4,200萬噸，進一步支援長期營運之高值化產品升級部署。