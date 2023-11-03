南晃集團榮獲第77屆金商獎「優良商人」獎

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中華民國全國商業總會於日前盛大舉辦被譽為臺灣企業界奧斯卡獎的第77屆「商人節大會暨金商獎」頒獎典禮，南晃交通器材工業(股)公司董事長鄭丞焜此次榮獲象徵國內企業家最高榮譽的「優良商人」獎項，該獎項代表獲獎企業領導傑出，體質優良，並給予企業形象最高肯定與榮譽，全國工商各界企業均視獲獎為企業界最高殊榮。

南晃集團董事長鄭丞焜親自出席頒獎典禮受獎，此屆「優良商人」的獎項經過評審委員嚴謹的評鑑，每位獲獎人都是各行各業的優良代表典範，對臺灣的長期經濟繁榮成長貢獻良多，深獲社會各界熱烈嘉許與肯定，現場眾多長官與嘉賓蒞臨典禮致詞及頒獎，冠蓋雲集熱鬧非凡。

鄭丞焜所領導的南晃集團，多年來發揮百分之百臺灣本土製造的優勢，站穩全球供應鏈，帶領公司在進出口實績上做出卓越貢獻，集團深耕台灣多年，長期扮演著推動台灣摩擦材產業持續繁榮發展的重要關鍵角色，為國家經濟、社會及環境永續經營貢獻良多。

在鄭丞焜的悉心指導之下，南晃集團已經成爲台灣最具規模的摩擦材產品製造商，近年來更重視ESG永續經營的理念，響應政府綠能政策，落實企業社會責任，熱心公益事業，並推行各項環境保護減碳及數位轉型策略，持續優化企業營運，生產製程與客戶服務等重點項目。集團在謀求發展的同時，也不忘積極投入綠色環保無毒產品的研發與推廣，並榮獲多項國際認證，實踐環境友善的綠色企業永續經營目標。

引用蔡英文總統對本屆頒獎典禮賀電中的指示，企業應「發揮彈性靈活效益，尋求經貿多元歩局，深化電商競爭優勢」，賴清德副總統也在本屆賀電中指出企業應「掌握數位科技應用，加速產業轉型升級，拓展品牌行銷通路」。南晃集團在董事長鄭丞焜高瞻遠矚的領導下，廣納業界優秀人才，推廣自有品牌，全面無縫接軌國家政策的長期產業發展方向。除了對國家經濟發展、環境永續、及社會公益奉獻良多，南晃集團在其專業領域表現優異，並專注研發創新、重視品牌行銷與客戶服務，這種積極建立企業核心價值與堅持經營理念的共通性，正是體現臺灣「一步一脚印」的企業務實精神之最佳典範。