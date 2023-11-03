明係前三季EPS 3.81元 全年維持獲利水準可期

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自行車整車廠明係（6804）3日公布前三季財報，累計營收26.49億元，年增21.46％，EPS 3.81元，年減8.2％。法人表示，明係前三季營業毛利年增8.23％，但稅後純益卻下滑，推估是受到第三季提列存貨評價減損，影響毛利，單季EPS 1.04元，獲利年減24.64％！

隨著疫情及淨零碳排議題發酵下，明係中高階產品主攻歐美高階市場，前三季中高階車款及E-bike出貨量6.34萬台，在出貨產品組合較佳，加上零組件供應較穩定，提升營收成長力道，年增率達逾二成。

法人認為，全球自行車產業今年普遍受通膨、高庫存及升息等因素影響，無論整車廠或零組件廠，前三季營收表現普遍不如預期。由於庫存持續去化，業界預期，最慢明年第二季至第三季後，產業供需可望較趨穩定、客戶庫存逐漸回到健康水位。

不過，第四季進入歐美冬季，客戶拉貨力道較弱，是自行車產業出貨淡季，加上明係去年第四季受惠疫情紅利拉貨潮墊高營收基期，在淡季更淡下，預期第四季營收將減少約三成左右。

明係強調，目前高階自行車及E-bike仍有持續出貨的動能，將保守因應市場的變化及持續優化產品組合，加上生產效率提升及新台幣、日幣貶值，預估今年仍可維持獲利水準。