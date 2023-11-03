MSCI半年度調整 統一投顧預期二進二出

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MSCI半年度調整預計於台北時間11月15日凌晨公布結果，並於11月30日尾盤生效，統一投顧3日研究報告指出，以今年第三季台股表現、個股的自由流通率與市值排名變動等篩選，預期世芯-KY（3661）、台光電（2383）納入MSCI成分股機會高，巨大（9921）、譜瑞-KY（4966）則因市值排名落後，需提防遭移除的風險。

統一投顧表示，回顧2023年第三季個股的表現，市值排名居前百大、自由流通比率高，且尚未納入MSCI成分股的個股有：世芯-KY、台光電、文曄、裕融、奇鋐、中美晶、信驊等。考量市值變化及落後成分股抽換，世芯-KY市值排名跳升至46名、台光電市值排名跳升至71名，在此次的季度調整中，納入成分股的機會較高。

巨大、譜瑞-KY市值排名則分別為133名及116名，連續兩季度跌破百名之外，且外資持股比率較前一季仍持續下降，需提防本次有遭到MSCI移除的風險。

統一投顧指出，2023年10月以來台灣加權指數及MSCI台灣指數表現位於新興市場前段，但考量外資調節台股，且台灣經濟成長動能疲軟，加上地緣政治風險變數干擾，故研判台股權重小幅調降。

回顧2023年10月至11月2日止新興國家股市的表現，以俄羅斯、馬來西亞表現較佳，台灣加權指數排名第三；MSCI台灣指數上漲1.2％，亦位居新興市場前段。但考量外資近4個月大幅調節台股，台灣經濟成長動能疲軟，故研判台股權重小幅調降。

觀察MSCI已公布截至9月底的權重變化，受到外資大幅賣超台股，第三季賣超達3,738億元，且10月份持續賣超1,449億元，近4個月合計賣超台股超過5,000億元，強大賣壓導致加權指數呈現緩步下跌走勢，指數市值縮水，讓台灣權重由前次調整後的15.40％下降至14.72％。

統計10月至11月2日止，MSCI台灣指數上漲1.2％，台股表現在新興市場各國中相對強勢，在今年MSCI仍無針對中國A股納入因子作提升計畫下，權重回歸以指數表現、國家重要性做評斷基準。主計處下修台灣2023年全年經濟成長率預測值，自1.61％降至1.55％，全年GDP將跌破2，且外資調節台股，因而預期台股權重本次小幅下調。

MSCI除依據不同國家有國家指數外，也針對各種區域或是市場編製跨國指數，目前台灣仍歸類在新興市場國家，由於權重占較大的因素，台股調升／調降權重均指台股在MSCI新興市場指數的權重變化。