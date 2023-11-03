大陸發改委主任：有信心完成全年經濟社會發展預期目標

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大陸央視新聞用戶端3日報導，中國大陸經濟前三季國內生產總值（GDP）同比增長5.2％，表明中國大陸經濟總體恢復向好，勢頭能否持續、後勁在哪裡？中國大陸國家發展改革委主任鄭柵潔強調，有信心完成全年經濟社會發展預期目標任務。

鄭柵潔指出，中國大陸經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程。從經濟的走勢來看，前兩季運行是前低中高，第三季呈現運行穩定且持續在好轉。當前中國大陸經濟面臨困難不少，但更要看到，中國大陸正處於新舊動能轉換加快的重要時期、推動高品質發展的關鍵時期，蘊含著巨大的發展機遇。如何讓這些機遇惠及更多人，是接下來的工作重點之一。

記者：那麼下一個階段宏觀調控的政策還將從哪些方面來發力？ 鄭柵潔表示，下階段宏觀調控政策將全面落實中共中央、國務院各項決策部署，精準有效實施。具體來講：扎實推動已推出的宏觀政策在微觀層面落地見效。擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤。扎實推進現代化的產業體系建設，確確實實地解決部分企業的經營困難和問題；穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線；扎實做好歲末年初的民生保障工作。

不久前，鄭柵潔連續與四批民營企業家面對面溝通交流，鄭柵潔說，關鍵就是要真誠真心地聽取他們的意見，然後採取務實的措施，幫忙解決問題，下一步，發改委將在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力。努力讓民營企業有感有得。

其實，積極的信號已經開始顯現。在剛剛組建完成的民營經濟發展局，看到這樣一組數據，前三季第二產業民間投資增速上升到9％，持續回暖；9月私營工業企業增加值的增速，從過去一年最低點0.5％提高到3.3％。

鄭柵潔稱，後幾個月，隨著各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續在增強，有信心、有條件、有能力推動第四季經濟持續穩定地回升向好，高品質完成全年經濟社會發展的預期目標任務。