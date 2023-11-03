3大關鍵因素 我國外匯存底已連三降

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中央銀行3日公布10月底我國外匯存底金額為5,610.79億美元，較9月底下降29.3億美元，已連三個月下滑。央行外匯局長蔡炯民表示，主要貨幣對美元貶值，折算美元減少，對外匯存底帶來負貢獻，加上外資10月淨匯出約50億美元，央行連三月進場調節穩匯，且10月孳息也不多，綜合三大因素，使外匯存底餘額下滑。

觀察我國外匯存底金額，自去年10月起至今年7月，一度連十個月上升，且連九月創歷史新高，但8月起外資持續狂賣台股匯出，衝擊新台幣匯率，央行連兩個月進場拋匯阻貶。根據央行統計，至10月底外匯存底金額為5,610.79億美元，不僅連三月下滑，且每月減幅持續擴大。

蔡炯民指出，10月美元指數上漲0.41％下，國際主要貨幣對美元大致貶值，僅歐元升0.87％、英鎊升0.07％，其餘包括加幣貶2.54％、澳幣貶0.36％、日圓貶0.32％、人民幣貶0.24％、新台幣貶0.5％。

對於近期新台幣貶勢，市場是否已出現失衡現象。蔡炯民表示，10月新台幣貶0.5％，貶幅較9月已縮小，整體市場其實有進有出，包括結購結售都有，但央行仍伺機有進場調節穩定匯市信心。

而觀察美國聯準會（Fed）貨幣策略，蔡炯民指出，市場本來預期是「higher for longer」，現在「higher」變成「high」，換言之Fed繼續升息預期已下降，12月升息機率也降至2成以下，今年可能不再升息，加上美債殖利率下滑，各項情勢來看，部分論點認為Fed升息循環已到尾端，使得美國主要指數大漲，特別科技股反應明顯。

蔡炯民表示，10月本金加計盈餘匯出後，外資淨匯出50億美元，但匯出金額已連三月都是下滑，主因7、8月股利因素淡化，使匯出金額減緩；而外資進出還是受美股影響最大，美國第三季成長優於預期，主要靠美國消費及財報表現亮眼帶動，預計之後市場會因為貨幣政策因素去除，會重新評價景氣，也會把焦點回歸到企業獲利跟財報上。

至於其他國家外匯存底，大致上也都呈現縮水。根據央行公布，台灣外匯存底餘額在主要國家仍居第四，第一是大陸至9月底3兆1,151億美元、日本至9月底1兆1,099億美元、瑞士至9月底7,423億美元，印度至10月20日為5,152億元、香港至9月底4,012億美元、沙烏地阿拉伯至9月底4,184億美元、韓國至10月底為3,889億美元、新加坡至9月底3,228美元。