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亞聚Q3獲利季增27.27％超越上半年 前三季EPS 0.45元

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伴隨PE、EVA反彈加持，亞聚（1308）第三季EPS 0.28元，季增27.27％，也超越上半年0.17元表現；前三季營收50.4億元，營業利益8.09億元，淨利2.67億元，年減76％，EPS 0.45元。

亞聚台灣LDPE／EVA年產15萬噸。去年台灣LDPE市占約14％，訴求發展客製化產品，主應用於中高端應用；EVA提升應用層次策略漸收成效，從過往一般發泡級提升至EVA太陽能封裝膜（營收比28％）、EVA塗覆級（22％）、運動用品／知名廠牌鞋材（普通發泡級36％、特殊發泡級14％）。

亞聚認為，俄烏戰爭、升息、通膨及地緣政治影響，讓國際市場充滿不確定因素，且新增產能陸續投產，市場競爭激烈，今年營運充滿嚴厲挑戰，其中PE銷售辛苦，塗覆級LDPE價格相對較佳，仍以利基型產品為主。

亞聚塗覆級EVA進入門檻高，可供應廠家有限，也較不易因市場炒作而暴漲暴跌，將視塗覆級與發泡級價差靈活調整產品組合。

此外，大陸今年EVA新增產能約55萬噸，包括投產的古雷石化30萬噸產能；光伏成大陸最大EVA應用市場（去年占47％），光伏需求強弱成EVA行情變化關鍵。今年大陸裝機量從去年87GW提升至95～120GW，全球今年預估達280～330GW、年增2成～4成，營運相對持穩走堅。

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