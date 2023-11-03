基隆防漏屋頂高度放寬至2.1米 議員大讚：不用再當哈比人

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基隆市不僅老屋占比高，又多雨潮濕，民眾為避免漏水，會在頂樓搭建鐵皮，但也因為限高1.5米，不僅使民眾出入不便，還常因違規被檢舉，形成民怨，多位議員也對此提出質詢。基隆市都發處回應，目前已研擬放寬防水屋頂高度至2.1公尺，並已完成草案提送市府審議，預計11月底可完成公告實施。

市議員呂美玲說，附近的台北市、桃園市等屋頂限高都已放寬到2.1公尺，應比照放寬。議員張耿輝說，常接獲陳情加蓋遮雨棚但高度不符就被檢舉，區公所也很無奈，應在不影響消防安全情況下放寬。

市議員韓世昱則表示，接獲到很多民眾向他反映，因為法規限制，目前民間搭建的防水屋頂僅有1.5公尺，結果民眾進出都要當矮小的「哈比人」才能進出，因此他提案修正「基隆市合法建築物平屋頂搭蓋防漏設施處理規則」，市府已經回文，同意放寬限高到2.1公尺，搭建意願會更提高，也解決民怨。

據了解，基市府訂有搭建防水屋頂設置規則，為避免成為加蓋違建，限定屋脊高度1.5公尺，卻導致民眾反映出入不便得彎腰。住在東信路的林姓住戶表示他身高170，出入實在太不方便。

此外，基隆市屋齡超過30年房屋占全市6成，其中在中正區、仁愛區、七堵區老屋40到50年約占2成，由於限高嚴格，實際上很多住宅加蓋都超過高度，民眾也常因私人糾紛，致檢舉頻傳，民眾也很無奈。

都發處表示，先前規定限高是為避免民眾以防水為由，行違建之實，任意加蓋當增加房舍空間使用。如今民眾反映問題，市府已邀相關單位及專業團體，研擬放寬基隆市6樓以上住宅建築物。

都發處說明，目前已完成修正草案提送市府法規審查小組審議，預計11月底前完成修法程序，並公告實施。未來民眾得以申請搭建屋頂防漏設施，但高度不得超過2.1公尺，若有違規仍會依法辦理。