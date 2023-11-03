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光棍節辦單身聯誼 正統鹿耳門聖母廟最終場吸520人參加

  • 中時即時 程炳璋
正統鹿耳門聖母廟將在11月11日光棍節舉辦月老聯誼年度最終場，廟方打造限量的媽祖娃娃作為參加獎，活動設計必需成雙成者對才能領取。（程炳璋翻攝）
正統鹿耳門聖母廟將在11月11日光棍節舉辦月老聯誼年度最終場，廟方打造限量的媽祖娃娃作為參加獎，活動設計必需成雙成者對才能領取。（程炳璋翻攝）

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正統鹿耳門聖母廟選在11月11日光棍節，舉辦今年最終場月老聯誼派對，參加男女共520人再創新高，在單身聯誼活動屬罕見大場面，報名依舊秒殺。廟方找來2顆7公尺高的小型熱氣球在現場升空，透過遊戲領獎方式，鼓勵自行配對。

正統鹿耳門聖母廟聯誼活動規模愈辦愈大，這次選在光棍節登場，盼男、女一次脫單。活動開放全台報名，有5成參加者來自外縣市，平均年齡為男性35歲、女性33歲，有1到2成為碩、博士高學歷成員，許多台積電工作者參加，科技業比例高。

這次活動有樂團表演與愛情晚宴，整個下午主打闖關遊戲與攜伴DIY。廟方表示，參加者人數多，代表每人的選擇也更多，考量男女無法在數小時活動內一一了解彼此，節目設計鼓勵在人海中自行找喜歡對象配對，參加獎限量絕版的「媽祖抱枕」需要成雙成對者才能一起上台領獎。

廟方表示，年度最終場的聯誼報名一開放，男生組7分鐘秒殺，女生組1小時額滿，顯見感情市場仍夯，兩性仍渴望終結單身，走入婚姻。過去2次活動也有未配對者靠著活動後的聯繫成為情侶，因此這次活動不再計算媒合率。

值得注意的是，廟方在七夕聯誼時送出的香客大樓住宿券，至今尚未有配對情侶入住，廟方認為男女感情進展需要時間，等交往穩定才會回廟裡還願過夜。

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