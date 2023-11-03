長榮會員獨享專機啟航 與Hello Kitty派對機同遊日本

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長榮航空「無限萬哩遊－會員獨享專機」今日自桃園國際機場歡樂啟航，是國籍航空公司首次推出會員專屬航班。長榮航空表示為感謝會員長期的支持，只開放給無限萬哩遊的會員，並以相當優惠的哩程數即可兌換酬賓機票，全數機票不另外對外銷售，專案一推出立即秒殺。

此次會員限定航班適逢Hello Kitty 50周年，長榮航空安排Hello Kitty派對機執飛此趟任務，與所有會員同遊日本松山。長榮將候機室打造出歡樂氛圍，獨家設計會員專屬的三麗鷗明星家族迎賓拱門、拍照背板，現場還陳列各項長榮航空Hello Kitty彩繪機繽紛的服務用品，旅客紛紛拿起手機拍照打卡留念。

長榮也設計「Show Your Hello Kitty」活動，邀請所有搭乘此班機的會員一同盛裝打扮，只要搭機時穿戴與彩繪機主題相關的服飾或配件，就可以獲得長榮航空精心準備的LOGO商品。

針對搭乘此會員專機的貴賓，長榮航空準備「派對機大禮包」，讓會員一次擁有所有彩繪機的撲克牌、明信片、彩繪機專屬桌巾、餐包環以及跟空服員同款的三麗鷗明星家族的可愛娃娃胸針，還有長榮航空嚴選米果等多項好禮。

長榮航空會員獨享專機啟航後快樂不間斷，搭乘此專機的會員還可再享限定抽好「哩」活動，11月3日至17日在長榮航空官方臉書粉絲頁的「會員獨享專機」貼文下方留言，分享會員專機搭機體驗或當地旅遊精彩時刻，就有機會參加抽獎，獲得長榮航空提供的多項專屬好「哩」，包括最大獎3萬2000哩、二獎2萬哩、三獎1萬哩等多個獎項。