高雄熊帶隊「CHILL遊高雄」ITF台北國際旅展亮相 消費200送好禮

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「2023 ITF台北國際旅展」於今（3）至6日假南港展覽館一館盛大展出，高雄市政府觀光局攜手高雄觀光業者與美食特色商家，共組「CHILL 遊高雄」主題館，展售高雄特色觀光產品。

走進高雄館可看到巨大高雄熊迎賓看板，現場更有多項趣味互動設施及舞台活動。高雄市觀光局長高閔琳也親臨現場積極推廣高雄觀光資源、特色景點、精彩活動，熱情邀請北部民眾「CHILL遊高雄」，來高雄聽海看海、戶外露營，或來高雄冬令進補，品嘗羊肉爐等各種鍋物美食，或到東高雄大旗美地區感受客家文化和原鄉風情，還可以到六龜泡溫泉，享受溫暖陽光，到高雄過個暖冬。

高雄市觀光局表示，高雄館在展期中安排多場舞台促銷活動及破盤價商品，要分享給北部好朋友；其中包括消費滿200元就送人人有獎的刮刮樂，還有機會抱走豪華餐券、精美行李箱等大獎。此外，還將亞洲新灣區、熱氣球、東高雄原民觀光等知名景點設計成精美的打卡裝置、趣味拍貼機，讓民眾化身網紅網帥，身歷其境感受高雄魅力。

「CHILL遊高雄」主題館結合許多優質業者，帶來許多破盤價商品與好玩活動要分享給現場民眾。如風靡全球超過三千萬人次搭乘的「i-Ride飛行劇院」飛越系列：單張六五折，優惠312元，展場優惠買五送一；現場購買「高雄捷運」任一套票，即可參加應援抽獎活動乙次；還有「維格餅家」、「志斌豆瓣醬」、「裕賀牛觀光工廠」、「誠實家」、「紅藜之家」等各式伴手禮的好康優惠。

另高雄主題館規畫「高雄一級棒（電流急急棒遊戲）」、「DIY手作熱氣球小夜燈」、「雄好一元競標」、「一起來Kahoot!」等好玩的精彩活動，皆有精美小禮品可拿，歡迎北部民眾攜家帶眷一起來同樂。

觀光局進一步表示，高雄冬季溫度及氣候宜人，非常適合觀光旅遊吃喝玩樂，目前已精心規畫許多精彩活動來迎接海內外的旅客，如「海線潮旅行」，帶領大家走訪高雄海線秘境景點，品嚐在地海味小吃；「2023 WILD WILD 野生活」城市野營即將熱鬧登場，勢必吸引許多「凹豆（Outdoor）咖」慕名而來。而冬天是泡湯旺季，觀光局推薦民眾可造訪名列台灣十大好湯的寶來、不老溫泉，以俗稱「美人湯」的碳酸氫鹽泉洗去疲憊，並順遊東高雄的美食美景，體驗原民觀光，來趟絕佳身心靈SPA之旅。

歡迎全台民眾一起來「CHILL遊高雄」，享受南部的好天氣、暢遊大高雄。更多旅遊資訊可查詢「高雄旅遊網」官網：https://khh.travel，也可追蹤「高雄旅遊網」臉書：https://www.facebook.com/khh.travel及IG：https://www.instagram.com/kaohsiung.bravo/