台北國際旅展一起「樂遊桃園」 桃園館好康任你選

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為展現桃園動態之美，桃園市政府觀光旅遊局將於今(3)日至6日假南港展覽館一館K313桃園館，以探索北橫及青春山海線為主題推出桃園山與海的沿線推薦遊程。

今年桃園館號召多家優質觀光業者參與盛會，涵蓋台北諾富特華航桃園機場飯店、住都大飯店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、渴望會館、周舍農園、伴手禮協會、隨緣茶空間、桃園捷運公司、第一銀行，祭出超值商品組合，讓民眾好康拿不完。

探索北橫X青春山海線 桃園上山下海主題遊程玩翻天

桃園市政府觀光旅遊局局長周柏吟表示，今年打造全新「探索北橫」觀光品牌，推出6條主題遊程，讓民眾享受森林浴。行程除了欣賞沿途斷橋、瀑布、峭壁風光，還有體驗式活動包含極限高空彈跳、泰雅文化手作體驗，帶領大家一起探索北橫之美。除了山線風光，桃園也擁有豐富的海洋生態，如藻礁生態、石滬生態與沙丘地質等海岸線供民眾優遊。此次也特別攜手基隆市、台北市及新北市共推5日青春山海線新玩法，邀請民眾輕鬆暢遊北北基桃。

桃園館好好玩 拍貼機、茶藝體驗、Kahoot遊戲活動不間斷

現場精彩活動連連，第一重可參加「Kahoot機智問答」，只要掃描現場舉牌的QR CODE進入遊戲畫面，透過手機回答，系統選出的前三名可獲得精美小禮物。還有第二重「一元競標」活動，提供現場民眾優惠價及限時一元競標商品。不能錯過的還有時下流行的拍貼機，只要在桃園館拍照並於樂遊桃園臉書粉專指定貼文按讚留言照片，即可獲得拍貼乙次。第四重體驗是每日開放二場桂竹風車編織、創意鬥茶交流趣DIY教學活動，讓民眾更能深入體驗桃園，名額有限把握機會。

桃園館旅展消費滿額送好禮、旅展尾聲再抽大獎

旅宿業者也在現場祭出激省優惠活動，台北諾富特華航桃園機場飯店、住都大飯店、渴望會館與桃園大溪笠復威斯汀度假酒店齊力推出超值住宿券與餐券；提供美食優惠的是周舍農園、伴手禮協會及隨緣茶空間；由桃園捷運公司釋出桃捷一日票優惠價、寶可夢一日套票及票卡夾組，且攤位累積消費滿500元還可再參加抽獎活動；另外還有第一銀行現場推廣「桃園市民卡聯名卡」、「桃園市認同卡」優惠活動。

此外，旅展期間亦推出「滿額贈活動」，當日現場消費滿500元起，即可獲得精美滿額禮，數量有限送完為止。另憑單張發票(收據或購票證明)滿1,000元可獲得加碼抽獎券，有機會將大獎帶回家。一連四天現場隨時推出豐富的活動及優惠，歡迎大家前來桃園館享好康、搶優惠，專屬好禮等你拿。

探索北橫活動：https://exploretaoyuan.tycg.gov.tw

基北北桃青春山海線：https://newtaipei.travel/zh-tw/column/797

樂遊桃園臉書粉專：https://www.facebook.com/traveltaoyuan/?locale=zh_TW