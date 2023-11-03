高雄首創實體淨零學院 打造淨零基地培育專業人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

因應國際淨零碳排趨勢，高雄市致力推動產業數位、淨零雙軸轉型，更首創實體「淨零學院」，預計於11月6日在高軟園區內的高雄新創大樓正式揭牌，除了創下高雄淨零轉型的新里程碑，更可以為台灣培育更多淨零碳排領域專業人才。

高市府環保局表示，高雄過去被視為鋼鐵、石化重工業之都，產業碳排占比全台最高，因應國際趨勢，正全力推動淨零減碳工作，已相繼完成「產業淨零大聯盟」、「淨零城市發展自治條例」等政策及法制建構，11月6日也將為全台首創的實體「淨零學院」正式揭牌。

高雄市長陳其邁表示，「淨零學院」地點設在高軟園區的高雄新創大樓內，位於亞灣區交通便捷，可就近提供臨海、林園等傳統重工業培訓諮詢服務，也符合數位、淨零「雙軸轉型」目標，是學院選址的重要考量。

陳其邁進一步說明，日前赴現場視察，目前教室與諮詢空間皆已陸續完工，設計理念融合綠美化、採光明亮、循環等低碳元素，提供共創、討論空間，另外，他已要求市府相關局處首長與同仁必須參加淨零培訓課程，並歡迎企業與民眾報名課程，了解碳交易、碳盤查等相關實務工作。

環保局長張瑞琿表示，「氣候變遷因應法」於今年2月公布施行，中央政府陸續公布盤查、查驗、抵換等子法，碳費預計2025年徵收，另外在國外部份，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）即將上路，高雄市產業橫跨鋼鐵、石化、金屬、扣件、高科技等供應鏈，包含90餘家排碳大戶、700多家螺絲、螺帽產業，都將成為首要受影響的對象，勢必有龐大的淨零人才需求，也因如此，高雄成立「淨零學院」培育人才。

張瑞琿指出，學院包含於「高雄市永續發展暨氣候變遷因應推動會」組織下增設學院，組成盤查、技術、能源、AI、碳資產、碳匯、地方推廣等7大領域師資團隊，同時與國際查驗單位達成合作意向等。

課程安排為了與業界班別做出區隔，近期已密集邀集南方縣市政府、專業師資團、產業界、查驗單位等召開會議，定調未來將以通識、證照、技術課程為三大主軸，通識課程擴大政府、產業、社會對於淨零的認知，證照課程與查驗機構合作，培訓盤查、碳足跡等ISO課程，接軌國際標準及趨勢，技術課程由學院師資群依照產業特性進行講授，更規畫納入企業以大帶小實務分享。