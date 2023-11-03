364天定存單利率 略升至1.195％

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中央銀行3日標售1,400億元364天期定存單，得標加權平均利率續升至1.195％，為近五個月來新高水準，較上月上升2個基本點（1個基本點是0.01個百分點），而投標金額倍數已回升至1.37倍，雖是近三月新高，但仍遠低於過去平均水準，顯示整體市場投標意願雖有回溫，但仍相對保守。

銀行資金調度主管指出，11月364天期定存單利率上行符合預期，但揚升幅度又比10月同天期更高，反映出當前市場不確定高，市場雖預期美國升息已見頂，但是否如預期告終仍有變數，市場難免也擔心台灣央行後續還有升息可能，因此投標明顯趨於保守，也使投標利率區間擴大。

根據央行公布364天期定存單標售結果，吸引1,917.4億元資金進場投標，較上月同天期大幅增加；尤其，本期投標金額倍數升至1.37倍，同樣遠高於上月同天期的1.14倍，均顯示市場熱度回溫；本期得標比率增為73％，得標加權平均利率則升至1.195％。

銀行主管表示，美國聯準會本周發表偏鷹談話，市場預期聯準會升息已到終點，利率風險下滑，使業者進場搶標意願上升，但觀察我國央行第三季理監事會議事錄摘要，央行理事相當關注國內通膨走向，甚至有理事表態第四季需積極面對通膨，在整體局勢還未明朗前，業者此時先觀望也不意外。

本期投標倍數僅1.37倍，仍低於過去2倍以上水準。銀行主管表示，雖然央行再升息機率很低，但業者此時投標也不敢太大膽，仍相對審慎、不願冒利率風險，而投標區間也跟著擴大，均標1.195％，但上下也有3個基本點，顯示大家仍分歧，對於利率市場沒有把握。

央行在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1,000億元。2014年2月提高到1,200億元，2015年3月再增至1,300億元、同年6月二度上調為1,500億元，及2016年2月加碼為1,600億元，2017年5月又提高至1,700億元，2022年6月首度調降至1,400億元。